Na Ikea start ook Leen Bakker met een meubelverhuurdienst. Concreet wil de Nederlandse keten bedden en zetels uitlenen aan een zachte prijs.

Wanneer de dienst uitgerold zal worden is volgens RetailDetail nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat het gaat om een ambitieus project: met deze nieuwe formule wil de meubelketen de omzet verdubbelen naar 720 miljoen euro. Er zullen bedden en (slaap)baken gehuurd kunnen worden.

Leen Bakker is niet de eerste die experimenteert met meubelverhuur. De Zweedse meubelgigant Ikea lanceert volgend jaar ook een proefproject rond meubelverhuur in dertig landen. Ook in ons land zal het bedrijf een reeks tests lanceren waarbij klanten meubels kunnen huren.

Op termijn zou Ikea een soort abonnementsformule op poten willen zetten. 'Dit stelt het bedrijf in staat eigenaar te blijven van de producten, waardoor hergebruik van producten zo veel mogelijk gestimuleerd wordt voordat het materiaal en de onderdelen aan het einde van de levenscyclus worden gerecycleerd', stond er begin dit jaar in een persbericht. Hoe Leen Bakker het precies wil aanpakken, is nog niet bekend.