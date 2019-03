Interieurontwerper Nicolas Gazeau gaf zijn huurhuis een persoonlijke touch

Als je een woning huurt, moet je je die op een creatieve manier eigen maken. Met muren vol kunst bijvoorbeeld. De Franse interieurontwerper Nicolas Gazeau doet het voor in een voormalig schilders-atelier in Montmartre. 'De kamers doen me denken aan de vertrekken in een Venetiaans paleis.'

Kunst heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van de Franse interieurdesigner Nicolas Gazeau. Op zijn achtste kreeg hij zijn eerste doos gevuld met potjes Oost-Indische inkt en als kind was hij altijd aan het tekenen. 'Ik kon er mijn verbeelding in kwijt', vertelt hij. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Sorbonne en schreef een thesis over de collectie van Paul Marmottan, naar wie het Musée Marmottan in Parijs is vernoemd. Een van de eerste flats waar Gazeau woonde in de Franse hoofdstad lag pal aan de École des Beaux Arts. Tegenwoordig woont hij in een voormalig schildersatelier in Montmartre.

...