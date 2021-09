In beeld: inspirerende thuiswerkplekken van over de hele wereld

Het lijkt er sterk op dat het thuiskantoor ook post-corona een blijver is. In het boek Where.We.Work bundelt designjournalist An Bogaerts de mooiste thuiswerkplekken van over de hele wereld. Van klein tot groot, van strak tot rommelig: zo lang dit improvisatiekantoor maar inspireert en motiveert. Een voorsmaakje.

18 Keer gedeeld

Keer gedeeld















Jan Verlinde / Design by Studio Suchalike