Op 22 meter hoogte realiseerde productontwerper Georges Lieben zijn jongensdroom: een dakpaviljoen met een fenomenaal uitzicht over de stad en een prachtige wilde daktuin.

Het flatgebouw uit het interbellum, op de Belgiëlei in Antwerpen, heeft op het eerste gezicht niks bijzonders. Maar zodra je je blik naar boven wendt, wordt je nieuwsgierigheid geprikkeld door een wilde haag van planten die naar beneden groeit. Achter de groene sluier bevindt zich het glazen dakpaviljoen van Georges Lieben, creatief ondernemer en ex-CEO van digitaal productontwikkelingsbureau Bagaar. The sky is the limit voor Lieben, en zijn woning vormt daar geen uitzondering op. Samen met Komaan Architecten plantte hij een glazen doos en een daktuin boven op een appartementsgebouw in het midden van de stad. 'Het is een jongensdroom die in vervulling is gegaan', zegt hij over de opvallende ingreep.

...