Find the cat: spot jij de zachte viervoeter in onze interieurs?

Waar Wally is weten we ondertussen wel, hét nieuwe spel heet Find the cat. Omdat een zachte viervoeter het meest subtiele woonaccessoire is.

© iStock

Knack Weekend verstopte... Knack Weekend verstopte een poes in een minimalistisch, maximalistisch en seventiesinterieur. Kan jij ze spotten?

