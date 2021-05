Na de jarenlange hegemonie van witte muren breekt kleur voluit door in ons interieur. Echte durvers gaan nog een stap verder en voegen ook dessins toe. Met de klassieke streep als absolute winner.

Een krijtstreeppak, een marinetrui of een gestreepte hemdjurk: in de modewereld is het streepjesmotief de ultieme evergreen. Maar ook in ons interieur heeft het dessin zijn strepen al verdiend. Ook hier geldt: strepen zijn tijdloos, stijlvol, elegant én effectief. Want strepen hebben - meer dan andere patronen - een optisch effect. Zoals een streepjesjurk je slanker maakt, laat verticaal gestreept behang je ruimte hoger lijken. Horizontale strepen verbreden de ruimte dan weer. Een fijne truc om toe te passen op de vloer of het plafond in een kleine ruimte. Strepen brengen orde en structuur in een ruimte en sturen je oog in een bepaalde richting. Bovendien hebben gestreepte interieurs een abonnement op het woweffect en zijn ze erg instagrammable.

...

Een krijtstreeppak, een marinetrui of een gestreepte hemdjurk: in de modewereld is het streepjesmotief de ultieme evergreen. Maar ook in ons interieur heeft het dessin zijn strepen al verdiend. Ook hier geldt: strepen zijn tijdloos, stijlvol, elegant én effectief. Want strepen hebben - meer dan andere patronen - een optisch effect. Zoals een streepjesjurk je slanker maakt, laat verticaal gestreept behang je ruimte hoger lijken. Horizontale strepen verbreden de ruimte dan weer. Een fijne truc om toe te passen op de vloer of het plafond in een kleine ruimte. Strepen brengen orde en structuur in een ruimte en sturen je oog in een bepaalde richting. Bovendien hebben gestreepte interieurs een abonnement op het woweffect en zijn ze erg instagrammable. Het goede nieuws is: de komende tijd gaan we er veel zien, aldus trendwatcher Hilde Francq, die strepen opnam in haar trendrapport voor komende winter. 'Strepen roepen nostalgie op. Maar ze zijn ook vrolijk en stemmen positief. Dat vindt vooral Gen Z heel belangrijk. Zij willen positivisme in hun leven, omdat ze beseffen dat ze in een periode leven met grote maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd is het een nostalgische generatie die invloeden plukt uit elke historische stijl. Strepen zijn dus helemaal op hun maat.' Francq ziet de strepentrend als uitloper van cottagecore, een trend die dweept met de romantiek van het plattelandsleven. Maar dan aangevuld met elementen van de laat 19de-eeuwse Engelse arts-and-craftsbeweging. 'Momenteel zien we veel eclectische interieurs met een landelijke inslag die strepen en bloemmotieven mengen met antieke meubels. Strepen zorgen ervoor dat de landelijke cottagestijl toch fris en jong blijft.' Naast de landelijke Laura Ashley-achtige streep ziet Hilde Francq ook de grafische jarentachtigvariant opduiken. 'Dat soort strepen doorbreekt de sérieux van moderne architectuur. Ook al omdat ze vaak in felle colourblocking kleuren worden gebruikt. Kijk bijvoorbeeld eens naar het werk van Dries Otten', tipt Francq. In zijn portfolio zien we onder meer blauw-wit gestreept behang in de koffiebar van de Antwerpse boekenwinkel Luddites, een keuken in zwart-witte strepen en tafels in pastelstrepen. Otten: 'Strepen in je interieur zorgen voor dynamiek, frisheid, fun en optimisme. Ze maken me vrolijk en zorgen voor een instant vakantiesfeer. Misschien door de typische streepjesstoffen voor zonneluifels, strandstoelen en parasols.' Toen hij voor een modernistische woning in Zürich een kleurplan moest maken, suggereerde hij een geel gestreept plafond in de hal. 'Geïnspireerd op Villa Planchart in Caracas, Venezuela van Gio Ponti uit 1957. Natuurlijk kijk ik ook naar Daniel Buren, die er als kunstenaar zijn signatuur van maakte om architecturale ruimtes te beschilderen met strepen.' Een van de bekendste werken van Buren is de gastenkamer van een Gents kunstenaarskoppel, die hij in strepen hulde voor de legendarische extra muros tentoonstelling Chambres d'Amis in 1986. Toeval of niet: nog tot 22 mei is er een tentoonstelling van Daniel Buren in de Brusselse galerie Xavier Hufkens. Dat het werk van Buren zo succesvol is, is dankzij de hoge dosis wallpower van strepen. Ze knallen van de muur en je kunt er niet omheen. Een voor- en een nadeel, volgens decorateur en strepenadept Gert Voorjans. 'Strepen zijn een beetje de koriander van het interieur: you love them or you hate them. Sommige klanten zeggen mij: 'Ik sta open voor alles, maar geen strepen.' Strepen zijn een statement. Maar ze zijn ook een dankbaar ingrediënt in een interieur. Ik vergelijk het effect ervan graag met de dambordvloer op de 17de-eeuwse schilderijen van Vermeer. Het trekt je aandacht en houdt je oog fris.' Ook zijn Brusselse collega Gérald Watelet heeft strepen in zijn gereedschapskist zitten. 'Vroeger werkte ik als modeontwerper. Mijn liefde voor strepen dateert uit die tijd. Strepen zijn universeel: ze komen voor in alle culturen en alle periodes. Denk maar aan de oriëntaalse veelkleurige Bayadère-strepen of strenge neoclassicistische zwart-witte exemplaren. Superleuk zijn strepen voor tuinmeubelen of markiezen aan de gevel. Ze geven een instant Miami feeling.' De associatie met vakantie valt op. Wellicht geen toeval dat decorateur Jean-Philippe Demeyer strepen bovenhaalde toen hij een zwembad onder handen mocht nemen. 'De ruimte bestond uit verschillende samengevoegde gebouwen en oogde nogal rommelig. De strepen trekken zoveel aandacht dat de architectuur niet meer opvalt. Ik wilde muren in dezelfde kleur als het water, maar een effen kleur vond ik te vlak. Strepen zorgen voor diepte. Voor de schilder was dit een huzarenklus. Er zit ook wat humor in verstopt: het dessin is een knipoog naar de bewoners die een grootwarenhuisketen runnen. Ze zwemmen tussen de barcodes', glimlacht Demeyer. 'Strepen stralen voor mij iets militairs uit. Sportiviteit, mannelijkheid en macht. Geen toeval dat Napoleon ze graag gebruikte, net als de Romeinen. Denk maar aan hun gestreepte tenten en de vlaggen. Strepen hebben iets heraldisch. Ze zijn spierbalgerol.' Waar veel interieurarchitecten graag met strepen werken, zijn architecten vaak eerder koele minnaars, lezen we in het recente boek van de Londense designstudio 2LG getiteld Making Living Lovely. 'Architecten zijn vaak bang van dessins. Of ze doen er snobistisch over. Voor hen is het een laag zonder functie die afleidt van het gebouw. Wij als interieurarchitecten zien patronen juist als link tussen functie en decoratie. Een dessin geeft je interieur diepte, impact en plezier', meent het duo dat zelf ook regelmatig strepen toepast. 'Handgeschilderde strepen zijn een maximaal effect met een minimum aan moeite. Je hebt alleen afplaktape en wat geduld nodig. Niks geeft meer voldoening dan de tape eraf trekken en het resultaat zien.' De Nederlandse interieurstylist Patrick Kooiman, beter bekend als Interiorator, ondervond dat zelf. In december schilderde hij de muren en het plafond van zijn living in brede strepen zachtroze en felgroen. 'Mijn eerste idee was een razzle dazzle-patroon, maar dat was zelfs voor mij iets te heftig. Strepen waren een rustigere variant. Ook mijn slaapkamer heeft gestreepte muren. Het is een nauwkeurige klus waar je even tijd voor moet maken. Maar op die manier maak je wel een spectaculair interieur voor weinig geld', merkt Kooiman op. 'Want het is niet omdat je klein woont, dat je veroordeeld bent tot een neutraal interieur. Mijn appartement is 65 vierkante meter klein en barst van de kleur. Zulke grote strepen moet je wel 'breken' met bijvoorbeeld een groot schilderij. Anders is het te overheersend.' Strepen geven vakantiegevoel, ruimtesuggestie en mooie Instagramplaatjes. Als dat je niet over de streep trekt, weten wij het ook niet meer. Als slotargument toveren we nog de veelzijdigheid van strepen uit onze hoed. Noem een stijl en er past een streep bij: van landelijk tot lofty, van Scandi tot kleurrijk. Daarnaast laten strepen zich gemakkelijk doseren: van een kussen tot een volledige muur. Je kunt ze loslaten op elk oppervlak in je huis en er zijn talloze materialen voorhanden: van behang tot tegels en gordijnen. Tot slot laten strepen laten zich goed combineren met andere prints en zelfs met andere strepen. Je hoort het: er is geen ontkomen aan. Velen gingen je al voor en niet de minsten. Zo was de flamboyante living van de legendarische Vogue-redactrice Diana Vreeland behangen met een geel, groen, rood en blauwe streepjesprint die doorliep in de bekleding van de bank. En wist je dat Michelle Obama de privé-eetkamer in het Witte Huis liet behangen in blauw-grijze streepjes? Ze combineerde dat met antieke mahoniehouten meubelen en moderne abstracte kunst. Gen Z zou blij zijn.