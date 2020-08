Bloemkunstenaar Bex Partridge geeft in haar nieuwe boek concrete tips over hoe je bloemen het best droogt en deelt inspirerende creaties. Wij mogen een van haar tutorials publiceren. Ga aan de slag met het stappenplan en maak je eigen moderne bloemenkrans om aan de muur te hangen.

Droogbloemen hebben een comeback gemaakt in het interieur. Volledig terecht, vindt bloemenstyliste Bex Partridge. In haar boek Droogbloemen: ideeën en inspiratie voor styling met gedroogde bloemen legt ze uit waar haar fascinatie voor droogbloemen vandaan komt, hoe je de bloemen het best oogst en droogt en wat je er allemaal mee kunt maken. Volgens Bex zijn creaties met droogbloemen niet alleen heel erg mooi, ze zijn ook een duurzaam alternatief voor het wekelijkse boeketje verse bloemen.

Bloemen drogen: zo doe je het

'Bloemen drogen maakt me blij en is vaak een experiment! Zelfs nu nog sta ik versteld van alle onverwachte effecten en resultaten. Ook al zijn er veel verschillende methoden om te drogen en is de ene bewerkelijker dan de andere, toch is mijn advies om gewoon te beginnen en alles te laten gebeuren. Sommige bloemen reageren beter op een specifieke droogmethode en houd in je achterhoofd dat het altijd weer anders uitpakt, als je thuis planten droogt. Daarom moet je altijd net iets meer drogen dan je nodig denkt te hebben. Ga ervan uit dat sommige bloemen hun kleur verliezen en sepiakleurig worden. Als je (net als ik) van vintage houdt, kun je ze toch wel tussen de topstukken verwerken. Wees niet bang voor het experiment. Mijn mooiste stukken ontstaan als ik tegen alle regels in ga.'

Bex Partridge © Lannoo

Wanneer pluk je?

'Drogen doe je zo snel mogelijk na het plukken, want dan zijn de bloemen op hun best. In de praktijk lukt dat natuurlijk niet altijd - ik pluk vaak verschillende grassen en zaaddoosjes, spaar ze allemaal op en hang ze pas aan het eind van de dag te drogen. De meeste planten kunnen dat wel hebben.

Zorg er wel voor dat het materiaal niet vochtig is. Dus als je 's ochtends vroeg gaat plukken, gun de bloemblaadjes dan nog even tijd om de dauw van de nacht kwijt te raken. Te veel vocht kan voor schimmel zorgen, waardoor het blad zacht wordt in plaats van goed uit te drogen. Als het echt niet anders kan, leg ik ze eerst even op keukenpapier of een krant, voordat ik ze ophang.

Het beste moment om te gaan drogen hangt af van de bloem en het effect dat je wilt krijgen. Het kerrieplantje is bijvoorbeeld oogverblindend als je hem droogt in volle bloei, maar ook als alle bloemknopjes nog gesloten langs het takje liggen.

Over het algemeen laten bloemknoppen zich niet heel goed drogen - ze zijn vatbaar voor schimmels omdat ze zó compact opgerold zijn dat de lucht geen kans krijgt om het binnenste te drogen. Maar toch heb ik mooie resultaten geboekt met bijvoorbeeld rozenknoppen, in september of oktober wanneer het bloeiseizoen toch al op z'n einde loopt.

Als stelregel kun je aanhouden dat je bloemen plukt op het moment dat ze vol in bloei staan - met volledig opengevouwen blad, maar nog zonder verkleuringen. Hier zijn ook weer uitzonderingen op natuurlijk: van grote bloemen zoals ridderspoor of kattenstaart pluk ik de toppen wanneer de helft van de bloemen opengevouwen zijn.'

Aan de slag met droogbloemen © Lannoo

Hangend drogen

'De effectiefste methode is bloemen ondersteboven te drogen hangen. Het werkt altijd en je kunt er gemakkelijk heel veel tegelijk drogen, en dat is geweldig als je weinig tijd hebt.

Als voorbehandeling haal je alle ongewenste blaadjes van de stengels. Vaak laat ik bovenin rondom de bloem juist een paar blaadjes zitten, dat geeft wat diepte en een natuurlijke uitstraling aan de bloemstukken. Omwikkel een handjevol stengels een paar keer met touw of draad en zet ze vast met een stevige knoop. Laat genoeg draad over om nog een lus te kunnen maken waar je de bos aan ophangt. De stengels krimpen wanneer ze drogen, dus bind ze stevig vast zodat het bundeltje niet alsnog uit elkaar valt, maar ook niet zo strak dat de stengels kneuzen.

Het werkt het handigst voor het uiteindelijke gebruik als je per bloemsoort bundelt. Let er wel op dat de bloemen niet te veel tegen elkaar aan gedrukt worden, zodat er goed lucht langs kan circuleren.'

In het boek staan nog verschillende andere technieken uitgelegd.

Doe-het-zelf: ga aan de slag met deze tutorial

Dit heb je nodig:

• Bloemdraad

• Een metalen ring. Ik koop de mijne altijd bij een doe-het-zelf zaak of een winkel waar ze hobbymaterialen verkopen

• Verschillende grassen, bladeren en zaaddoosjes. Ik heb eucalyptus nicoli en asparagus als basis gebruikt en verder amarant, zonnestrobloem en vrouwenmantel

• Verschillende bloemen. Voor deze krans geldt: hoe lichter hoe beter

• Een natuurlijk geverfd lint of een reepzachte stof

DIY: zo maak je deze bloemenkrans © Lannoo

Stappenplan

1. Pak je klos bloemdraad en wikkel het uiteinde een paar keer om de metalen ring, waarna je het draad om zichzelf vastdraait. Misschien schuift het eerst nog een beetje heen en weer, maar dat stopt vanzelf zodra je plantmateriaal aanbrengt

2. Maak een miniboeket van vulmateriaal zoals bladeren en zaaddoosjes. Schik de stengels in een waaiervorm zodat de bloemen elkaar niet helemaal afdekken en leg het boeketje bovenop het aangehechte draad op de ring. Wikkel de bloemdraad nu een paar keer om de stengels heen, maar doe dat niet te strak want je wilt volume behouden. Als verhouding houd ik grofweg twee derde bladeren en vulmateriaal aan, zoals grassen en zaaddoosjes, en een derde bloemen en ondersteunende bloemen. De bloemen probeer ik zo losjes mogelijk te schikken want aan clichés heb ik een broertje dood. Volg gewoon je intuïtie.

3. Bouw de krans verder uit met overlappende boeketjes. Besteed evenveel aandacht aan de zijkant als aan de voorkant van de krans. Zorg voor een vloeiende beweging van de stengels en bedek alle bloemdraad met gebladerte en bloemen. Hoeveel materiaal je gebruikt is een persoonlijke keuze, maar bedenk wel dat een asymmetrische rangschikking langs een metalen ring vroeg of laat met de zwaartekracht te maken krijgt. Lichter materiaal zal minder doorhangen, maar als je er flexibel mee omgaat, loopt het niet uit op een teleurstelling.

4. Zodra je tevreden bent over de balans van je werkstuk, ga je de uiteinden afwerken. Draai het bloemdraad een paar keer om de uiteinden van de stengels en hecht het af aan de achterkant van de krans door het uiteinde voorzichtig onder de wikkelingen te duwen.

5. Met een lint of een reep stof bedek je de draden. Kies kleuren die bij je interieur passen. Je kunt een draadkrans aan je voordeur hangen, maar let op dat hij het hout niet beschadigt als de deur dichtvalt.

Droogbloemen © Lannoo

Droogbloemen hebben een comeback gemaakt in het interieur. Volledig terecht, vindt bloemenstyliste Bex Partridge. In haar boek Droogbloemen: ideeën en inspiratie voor styling met gedroogde bloemen legt ze uit waar haar fascinatie voor droogbloemen vandaan komt, hoe je de bloemen het best oogst en droogt en wat je er allemaal mee kunt maken. Volgens Bex zijn creaties met droogbloemen niet alleen heel erg mooi, ze zijn ook een duurzaam alternatief voor het wekelijkse boeketje verse bloemen.'Bloemen drogen maakt me blij en is vaak een experiment! Zelfs nu nog sta ik versteld van alle onverwachte effecten en resultaten. Ook al zijn er veel verschillende methoden om te drogen en is de ene bewerkelijker dan de andere, toch is mijn advies om gewoon te beginnen en alles te laten gebeuren. Sommige bloemen reageren beter op een specifieke droogmethode en houd in je achterhoofd dat het altijd weer anders uitpakt, als je thuis planten droogt. Daarom moet je altijd net iets meer drogen dan je nodig denkt te hebben. Ga ervan uit dat sommige bloemen hun kleur verliezen en sepiakleurig worden. Als je (net als ik) van vintage houdt, kun je ze toch wel tussen de topstukken verwerken. Wees niet bang voor het experiment. Mijn mooiste stukken ontstaan als ik tegen alle regels in ga.''Drogen doe je zo snel mogelijk na het plukken, want dan zijn de bloemen op hun best. In de praktijk lukt dat natuurlijk niet altijd - ik pluk vaak verschillende grassen en zaaddoosjes, spaar ze allemaal op en hang ze pas aan het eind van de dag te drogen. De meeste planten kunnen dat wel hebben. Zorg er wel voor dat het materiaal niet vochtig is. Dus als je 's ochtends vroeg gaat plukken, gun de bloemblaadjes dan nog even tijd om de dauw van de nacht kwijt te raken. Te veel vocht kan voor schimmel zorgen, waardoor het blad zacht wordt in plaats van goed uit te drogen. Als het echt niet anders kan, leg ik ze eerst even op keukenpapier of een krant, voordat ik ze ophang.Het beste moment om te gaan drogen hangt af van de bloem en het effect dat je wilt krijgen. Het kerrieplantje is bijvoorbeeld oogverblindend als je hem droogt in volle bloei, maar ook als alle bloemknopjes nog gesloten langs het takje liggen. Over het algemeen laten bloemknoppen zich niet heel goed drogen - ze zijn vatbaar voor schimmels omdat ze zó compact opgerold zijn dat de lucht geen kans krijgt om het binnenste te drogen. Maar toch heb ik mooie resultaten geboekt met bijvoorbeeld rozenknoppen, in september of oktober wanneer het bloeiseizoen toch al op z'n einde loopt.Als stelregel kun je aanhouden dat je bloemen plukt op het moment dat ze vol in bloei staan - met volledig opengevouwen blad, maar nog zonder verkleuringen. Hier zijn ook weer uitzonderingen op natuurlijk: van grote bloemen zoals ridderspoor of kattenstaart pluk ik de toppen wanneer de helft van de bloemen opengevouwen zijn.''De effectiefste methode is bloemen ondersteboven te drogen hangen. Het werkt altijd en je kunt er gemakkelijk heel veel tegelijk drogen, en dat is geweldig als je weinig tijd hebt. Als voorbehandeling haal je alle ongewenste blaadjes van de stengels. Vaak laat ik bovenin rondom de bloem juist een paar blaadjes zitten, dat geeft wat diepte en een natuurlijke uitstraling aan de bloemstukken. Omwikkel een handjevol stengels een paar keer met touw of draad en zet ze vast met een stevige knoop. Laat genoeg draad over om nog een lus te kunnen maken waar je de bos aan ophangt. De stengels krimpen wanneer ze drogen, dus bind ze stevig vast zodat het bundeltje niet alsnog uit elkaar valt, maar ook niet zo strak dat de stengels kneuzen. Het werkt het handigst voor het uiteindelijke gebruik als je per bloemsoort bundelt. Let er wel op dat de bloemen niet te veel tegen elkaar aan gedrukt worden, zodat er goed lucht langs kan circuleren.'In het boek staan nog verschillende andere technieken uitgelegd.Dit heb je nodig: • Bloemdraad• Een metalen ring. Ik koop de mijne altijd bij een doe-het-zelf zaak of een winkel waar ze hobbymaterialen verkopen• Verschillende grassen, bladeren en zaaddoosjes. Ik heb eucalyptus nicoli en asparagus als basis gebruikt en verder amarant, zonnestrobloem en vrouwenmantel• Verschillende bloemen. Voor deze krans geldt: hoe lichter hoe beter• Een natuurlijk geverfd lint of een reepzachte stof1. Pak je klos bloemdraad en wikkel het uiteinde een paar keer om de metalen ring, waarna je het draad om zichzelf vastdraait. Misschien schuift het eerst nog een beetje heen en weer, maar dat stopt vanzelf zodra je plantmateriaal aanbrengt 2. Maak een miniboeket van vulmateriaal zoals bladeren en zaaddoosjes. Schik de stengels in een waaiervorm zodat de bloemen elkaar niet helemaal afdekken en leg het boeketje bovenop het aangehechte draad op de ring. Wikkel de bloemdraad nu een paar keer om de stengels heen, maar doe dat niet te strak want je wilt volume behouden. Als verhouding houd ik grofweg twee derde bladeren en vulmateriaal aan, zoals grassen en zaaddoosjes, en een derde bloemen en ondersteunende bloemen. De bloemen probeer ik zo losjes mogelijk te schikken want aan clichés heb ik een broertje dood. Volg gewoon je intuïtie.3. Bouw de krans verder uit met overlappende boeketjes. Besteed evenveel aandacht aan de zijkant als aan de voorkant van de krans. Zorg voor een vloeiende beweging van de stengels en bedek alle bloemdraad met gebladerte en bloemen. Hoeveel materiaal je gebruikt is een persoonlijke keuze, maar bedenk wel dat een asymmetrische rangschikking langs een metalen ring vroeg of laat met de zwaartekracht te maken krijgt. Lichter materiaal zal minder doorhangen, maar als je er flexibel mee omgaat, loopt het niet uit op een teleurstelling.4. Zodra je tevreden bent over de balans van je werkstuk, ga je de uiteinden afwerken. Draai het bloemdraad een paar keer om de uiteinden van de stengels en hecht het af aan de achterkant van de krans door het uiteinde voorzichtig onder de wikkelingen te duwen.5. Met een lint of een reep stof bedek je de draden. Kies kleuren die bij je interieur passen. Je kunt een draadkrans aan je voordeur hangen, maar let op dat hij het hout niet beschadigt als de deur dichtvalt.