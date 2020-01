Net buiten de medina van Tanger spaarden meubelontwerper Hervé Van der Straeten en zijn man kosten noch moeite om van een simpel huis een werelds paleis te maken. 'Alleen de gelijkvloerse verdieping hebben we behouden.'

De Franse ontwerper Hervé Van der Straeten en zijn man Bruno Frisoni waren helemaal niet op zoek naar een huis in Tanger. Ze zochten gewoon een huis aan zee en hadden hun zinnen gezet op de Italiaanse Amalfikust. Maar dat veranderde toen ze een paar dagen bij vrienden gingen logeren in de havenstad in Noord-Marokko. Ze ontdekten er een huis aan de rand van de medina. Het pand op zich was niet bepaald aantrekkelijk: een simpel huis, geel en blauw geschilderd, met een doolhof van kleine kamers. De locatie daarentegen bleek onweerstaanbaar. 'Dit is een wijk waar veel ambachtslieden wonen - koperslagers en mensen die met de hand djellaba's en houten meubelen maken', vertelt Van der Straeten enthousiast. Het uitzicht is ook spectaculair. 'Het is een beetje als de boeg van een schip', vervolgt hij. 'Van hieruit kun je de haven en het strand zien.' Het huis ligt ook naast het Sidi Hosni- paleis, eigendom van de Amerikaanse socialite en filantrope Barbara Hutton. Tussen 1947 en 1975 bracht ze er de zomers door. Ze organiseerde dansavonden waarvoor muzikanten vanuit de Caraïben en Mexico werden ingevlogen. Haar Rolls-Royce liet ze op maat versmallen om door de enge straatjes van de medina te kunnen rijden en ze durfde meer dan eens haar gasten te begroeten vanop een troon. Van der Straeten en Frisoni hebben het gelukkig niet zo hoog in de bol, maar in de designwereld kunnen ze wel als royalty worden beschouwd. Frisoni is schoenenontwerper en was vooral bekend als artistiek directeur bij Roger Vivier. Hij bekleedde die functie zestien jaar lang, mocht Cate Blanchett, Catherine Deneuve en Lady Gaga tot zijn fans rekenen, maar verliet de firma in 2018. Van der Straeten is meubelontwerper. Zijn stukken gaan van romantische spiegels waar takken uit groeien tot consoletafels gemaakt van opeengestapelde blokken. Ze zijn een hit bij interieurarchitecten als Jean-Louis Deniot, Muriel Brandolini en Robert Couturier. Hun creatief talent kwam goed van pas bij de renovatie van hun huis in Tanger. 'Het was in verschrikkelijk slechte staat', herinnert Van der Straeten zich. 'De bovenverdiepingen waren erbarmelijk gebouwd. We konden eigenlijk alleen de gelijkvloerse verdieping behouden.' Daar verwijderden ze een van de twee trappen en groeven alles een meter uit om er een souterrain te creëren waar zich vandaag de keuken bevindt. Op de tweede verdieping richtten ze een patio in die uitkomt op een dakterras dat betegeld werd met stijlvolle bejmat-vloerklinkers. Het koppel was het erover eens dat het interieur in zijn geheel niet typisch Marokkaans mocht aanvoelen. 'Tanger is Marrakesh niet', zegt Van der Straeten. 'Het was niet de bedoeling om muren van aangestampte aarde te bouwen.' In plaats daarvan besloten ze verwijzingen naar de havenstad te mixen met herinneringen aan hun vele reizen. Zo zijn de onregelmatige marmeren vloeren geïnspireerd op de vloeren van Casa de Pilatos in Sevilla, terwijl andere elementen uit Syrië komen. De slaapkamer, met haar zwarte en witte strepen, is geïnspireerd op een hamam die ze vele jaren geleden bezochten in Damascus. De lampen in de eetkamer, gemaakt van koperen bedelnappen, kochten ze in Aleppo. De paardenteugels waar ze aan hangen vonden ze dan weer in de Mexicaanse stad Pátzcuaro. De keramieken vazen brachten ze mee uit Toscane, terwijl de blauw-witte kamers aan Griekenland doen denken. Naast een paar art-deco-elementen, zoals de haard in de zitkamer, mochten eigen creaties van Van der Straeten uiteraard niet ontbreken. De iconische Capsule -krukken in het bureau bijvoorbeeld, de Cumulus -tafel waarvan de basis bestaat uit zorgvuldig balancerende geometrische blokken en een Virevolte-luchter van messing en albast. Het salon op de eerste verdieping is met het geschilderd plafond, de traditionele zelligetegels en een gezellig bankje in een nis, de enige ruimte die een Marokkaanse uitstraling heeft. Van der Straeten en Frisoni namen er speciaal vakmannen uit Fez voor in dienst om het houten mashrabiya-rasterwerk en het fijn gebeeldhouwde pleisterwerk te maken. Het valt op dat het koppel vooral verschillende sferen wilde creëren in hun woning. De benedenverdieping met zijn witte bogen oogt puur en klassiek. Maar eens je de trap op loopt, worden de kleuren feller en vrolijker. De reden daarvoor is eenvoudig. Ze brengen er niet alleen een deel van de zomer in door, maar komen evengoed naar Tanger met Pasen of Kerstmis. 'In de zomer zijn heldere, lichte kamers heerlijk om te vertoeven,' zegt Van der Straeten, 'maar ze zijn niet het hele jaar door ideaal. In de winter genieten we veel meer van de kamers met een haard en tapijten aan de muur.'