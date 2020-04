Omdat we ook deze week nog geen museumbezoek, cinema-avond of reisje kunnen inplannen, stellen heel wat instellingen hun content virtueel ter beschikking. Met deze tips kan je vanop je eigen zetel interessante architectuur ontdekken.

Kroatische architectuur bij BOZAR

Het Paleis voor Schone Kunsten heeft de deuren dan wel gesloten, het biedt virtueel een gevarieerd programma aan waar iedereen van kan genieten. Naast een onlineprogramma met muziek, theater en tentoonstellingen, heeft BOZAR@HOME ook films en series in de aanbieding. Wie altijd al meer wilde weten over Kroatische architectuur kan van 28 april tot 5 mei via bozar.be gratis kijken naar drie afleveringen van 'Slumbering Concrete', een televisieserie over de erfenis van de socialistische architectuur. Daarnaast stelt BOZAR ook 'House on the Sand' ter beschikking, de enige langspeelfilm van Ivan Martinac, een van de meest toonaangevende figuren in de Kroatische avant-garde- en undergroundfilmscene.

Italiaanse avond met ADAM

ADAM, het Brussels Design Museum, nodigt ons samen met Cinéma Galeries uit om thuis de Italian Radical Movement te (her)ontdekken met de film 'SuperDesign. Italian Radical Design 1965-75.'In de film vertellen 19 leden van de Italian Radical Movement over de geschiedenis en het erfgoed van deze beweging, ontstaan in Italië midden jaren 1960. Ze nemen ons mee naar een tijd waar alles mogelijk leek, een tijd van 'positieve verwarring' op artistiek niveau. We ontmoeten Emilio Ambasz, Andrea Branzi, Alessandro Mendini, Ugo La Pietra, Pietro Derossi, Piero Gilardi, Charlie Stendig en vele anderen.

De film zal te bekijken zijn via een online screening op Facebook. De link is beschikbaar op 30 april van 19u tot middernacht.

Italiaanse avond © -

Architectuur in Japan, Vlaanderen en Eindhoven met VAi@Home

Het Vlaams Architectuurinstituut verzamelde allerlei online belevingen op VAi@Home. In het aanbod: een virtueel bezoek aan tentoonstellingen, doe-boekjes voor jong en oud, een ruime keuze aan audiovisueel materiaal en het online archief van het VAi.

Wie de kans nog niet had om een bezoek te brengen aan tentoonstellingen RE-PRACTICE RE-VISIT RE-TURN. architecten de vylder vinck taillieu en De Eindhovense School: een vergeten avant-garde kan zich behelpen met virtuele walkthroughs en bezoek je de expo's zonder uit je kot te komen.

Krijg je maar geen genoeg van archiefmateriaal rond architectuur en design? Het Vlaams Architectuurinstituut maakte ook een boeiende selectie van online te raadplegen collecties van architecten en designers.

