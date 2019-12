Deze nieuwtjes over design en architectuur bleven ons bij het afgelopen jaar.

Is het een ufo?

In de golfregio opent alweer een spectaculair museum de deuren: het Nationaal Museum van Qatar, dat in de hoofdstad Doha werd gebouwd. De architect is Jean Nouvel, een Franse chouchou in de emiraten, want eerder tekende hij ook het Louvre in Abu Dhabi. De Fransman ontwierp een constructie met vliegende schotels en woestijnrozen, geïnspireerd op lokale poëzie en nomadische tradities. Het indrukwekkende museum past in een groots opgezet economisch plan waarmee Qatar meer toeristen wil aantrekken.

Jarige piramide

Dertig jaar geleden, op 29 maart 1989, werd Parijs een trekpleister rijker met de officiële inhuldiging van de piramide van het Louvre. Het glazen bouwwerk is ontworpen door de ChineesAmerikaanse architect Ieoh Ming Pei, die in 1983 de Pritzkerprijs in ontvangst mocht nemen. Hij is net 102 als hij op 16 mei van dit jaar overlijdt.

© GETTY

Femme-tastisch

Opvallende creaties van vrouwen, door vrouwen.

1. "Een gedurfd ontwerp", noemt de jury van de New Designers Belmond Award de meubelen van de Britse Laila Laurel (23). De 3D-designer ontwikkelde twee stoelen om manspreading tegen te gaan, het fenomeen waarbij mannen wijdbeens een tram- of treinzitje innemen. Terwijl de ene stoel mannen met hun knieën tegen elkaar doet zitten, moedigt de andere vrouwen net aan om hun plek op te eisen.

© GF

2. Op de Gentse Feesten worden de eerste vrouwen-urinoirs uitgetest, een product van de Belgische Ellen Lejeune. Met de MissWizz wil ze de ellenlange rijen bij vrouwen-toiletten tegengaan. Om te plassen schuiven vrouwen rechtstaand naar voren over een plasgoot, om vervolgens door de knieën te buigen en boven het urinoir te zweven. Hangend plassen boven een vuile wc- bril is verleden tijd.

The wright place

Maar liefst acht gebouwen van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867?1959) worden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. De gebouwen zouden de beste voorbeelden zijn van de 'organische architectuur' waarmee Wright bekendheid verwierf. Onder meer het Solomon R. Guggenheim Museum in New York en zijn bekende Fallingwater-villa in Pennsylvania zijn kenmerkend voor Wrights stijl, met subtiele overgangen tussen exterieur en interieur en het gebruik van krachtige materialen als beton en staal.

© GETTY IMAGES

De bouw van het New Yorkse Guggenheim Museum startte in 1956.

Hoogvlieger

Peking heeft sinds dit jaar de grootste luchthaven ter wereld. Daxing International Airport heeft een oppervlakte van honderd voetbalvelden. Het gebouw kreeg de bijnaam 'zeester' omdat de terminals in verschillende 'armen' verstopt zitten. Het ontwerp is van de Brits-Irakese architecte Zaha Hadid, die in 2016 overleed. De megaluchthaven zit ingenieus in elkaar. Zo zouden wandelafstanden tussen check-in en gate beperkt blijven tot maximaal tien minuten.

© GETTY IMAGES

Museumbrug

Op een uurtje rijden van Oslo opent een bijzondere constructie. De Deense sterarchitect Bjarke Ingels ontwierp een kronkelende brug te midden van het Kistefos Museet in Noorwegen, het grootste beeldenpark van Europa. The Twist, zoals de creatie gedoopt wordt, fungeert ook als expositieruimte. Het ontwerp werd volledig opgetrokken uit aluminium platen en verbindt de twee beboste oevers van het park. Het maakt zo de culturele route af die er doorheen de prachtige Noorse natuur loopt.

kistefosmuseum.com

© Laurian-Ghinitoiu

Designdame

Beelden van de brandende Notre-Dame in de Parijse avondzon gaan op 15 april de hele wereld rond. Ondanks de enorme schade - de torenspits stortte in en het dak ging volledig in vlammen op - laat president Emmanuel Macron de moed niet zakken. Diezelfde avond roept hij alle Fransen en 'grootste talenten' op om samen de kathedraal uit haar as te laten verrijzen.

© GF / MATTHIEU LEHANNEUR

Zijn uitnodiging valt niet in dovemansoren. Verscheidene Franse zakenmannen, onder wie Bernard Arnault van LVMH, tasten meteen diep in de buidel om de restauratie van het monument te bekostigen. Designers en architecten uit de hele wereld grijpen hun kans om hun wildste ideeën te verspreiden via (sociale) media en designnotredame.com, een fictieve designwedstrijd waarbij het grote publiek kan stemmen op meer dan 200 toekomstvisies voor de Notre-Dame. Dit zijn alvast vijf voorbeelden.

© GF / VIZUM ATELIER

© GF / DAVID DEROO

© GF / VINCENT CALLEBAUT