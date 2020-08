Een zomers rondje pop-ups in Knokke-Heist.

The Guest

Het pand van Flamant dat een belevingswinkel rond Belgische labels en lekkernijen herbergt: hoe Belgisch kun je zijn? Verder is variatie troef, met onder meer de schoenen van Virginie Morobé, handtassen van Clio Goldbrenner, juwelen van Billion Avenue en Laurence Vandenborre en de haute parfumerie van Senteurs d'Ailleurs (tot 31 augustus).

...

Patrick De Langhe van het eethuis Boo Raan en textielstyliste Corinne Stuckens van The Linen House in Brugge lanceerden een zomerse conceptstore in een oude villa met een mooie tuin. Je kunt er kiezen uit Belgische home- en tableware, textiel van onder meer Eva Velazquez en kunstfotografie van het Belgische model Marisa Papen, maar ook uit champagne, cocktails, foodboxen van het succesvolle Bunch uit Gent en Thais streetfood van Boo Raan (tot 31 augustus). Kustlaan 154 In Knokke-Heist vinden nogal wat handtassen een nieuwe eigenaar in de zomermaanden. Vooral dankzij Labellov, de webshop voor preloved handtassen van luxemerken. Zelfs een kleinood aanbieden kan uiteraard ook (tot 31 augustus). Zeedijk 797. labellov.com Miste Knokke-Heist een surferhotspot? 'Ik surf sinds mijn twaalfde, maar ik heb nooit iets gehad met de typische surfshops die je vaak aan de kust aantreft. Tot ik als manager van Arsenal in New York zat en ik Saturdays NYC en Pilgrim Surf ontdekte, surfwinkels waar ik wel modieuze, stijlvolle en duurzame kleding vond. Haven Surf put net als zij uit de surfcultuur in de breedste zin van het woord, met oog voor mode, muziek, fotografie en andere disciplines.' Val je dan niet tussen twee stoelen? 'We hebben alle hardware voor beginnende én geoefende surfers, maar we willen ook boeiend zijn voor mensen die interesse hebben in bijvoorbeeld reizen of design. Je vindt bij ons dus ook een boek over mediterrane kustwoningen en wijnen van boeren uit surfregio's. In augustus volgt onze eerste eigen collectie, getekend door Mick Eaton, een surfer en modeontwerper die lang bij Ann Demeulemeester werkte.' Eerlijk gezegd hadden we jullie al eerder in Knokke-Heist verwacht. 'Deze pop-up zat al langer in ons hoofd, maar het was nooit een must. In een stad als Antwerpen is het surfminded publiek groter dan aan de kust. Tot ik eind februari in Azië was en besefte dat een tijdelijke sluiting van de winkels hier ook kon. Het is nu of nooit, dacht ik. Knokke-Heist is een publiekstrekker in de zomer, en het ergste wat je nu kunt doen met je onverkochte stock, is niets.' De Wielingen 18 (tot eind september). havensurf.com De gedachte dat we samen meer kunnen dan alleen leeft ook bij Axelle Delhaye. In haar Brusselse boetiek, en dus ook in haar zomerse spin-off. Je vindt er Delhayes juwelen, naast een uitgelezen selectie uit het werk van andere juweelontwerpers (tot 31 augustus). Sparrendreef 98. axl-jewelry.comCriminal babies, Dandy kids, Killer women and Notorious men: de naam zegt alles over deze pop-up met creatieve hebbedingen en originele cadeaus van Belgische makelij. Bezielster Caroline Wyns Degeyter is aan de vijfde editie toe (tot 31 augustus). Zeedijk 654. cdknwithfriends.com Denk Lana Del Rey meets Dirty Dancing, en een scheut Thelma & Louise. De zomerstek van modeketen Tiffanys - 51 jaar op de teller! - trekt de nostalgische kaart en staat helemaal in het teken van vrijheid en zorgeloosheid (tot 19 september). Albertplein 16. dressedbytiffanystrent.beDe laboratoria van Sisley pakken deze zomer uit met Sisleÿa L'Integral Anti-Age La Cure, een antiagingprogramma dat je huid in vier weken tijd haar levenskracht teruggeeft. Het merk stelt het concept voor op de Kustlaan bij ICI Paris XL, dat voor de gelegenheid de Sisley-kleuren draagt. Experts kijken er gratis naar de gezondheid van je haar en (hoofd)huid en geven je gepersonaliseerd verzorgings- en make-upadvies. Vergeet deze pagina niet mee te nemen: dan ontvang je van vrijdag tot en met zondag (13-17 uur) ook een glaasje champagne (tot 30 augustus). Kustlaan 107-109. sisley-paris.com Vrouwenmode met een hoog flaneergehalte: de Antwerpse webshop Les Jumelles misstaat niet in Knokke-Heist, en al helemaal niet in dit ruime, social distancing-proof pand met zicht op zee (tot 30 september). Zeedijk 678. lesjumelles.be Drie zaken in Knokke-Heist, een in Luxemburg - hoe kregen jullie dat voor elkaar? 'Door hard te werken vooral. (lacht) We zagen onszelf nooit als een echte designzaak, meer als inrichters. Op basis van onze eigen smaak en het tijdloze DNA van Knokke-Heist creëerden we met Italiaanse en Scandinavische merken een warme en tegelijk moderne Vlaamse stijl, maar daardoor roeiden we ook vaak tegen de stroom in.' Kun je al iets vertellen over de nieuwe flagshipstore? 'Onze kijk op retail is de voorbije twintig jaar flink veranderd, want van een productbedrijf zijn we een servicebedrijf geworden. In de nieuwe winkel zetten we dus meer dan ooit in op hospitality, beleving en service. We hebben ook nieuwe mogelijkheden, zoals een digital room waar we klanten op afstand kunnen begeleiden alsof we er zelf naast staan. De tijd dat winkels een lege doos waren en je de producten maar uitstalde, is voorbij.' Maakt een pop-up de verhuisperiode niet nog zwaarder? 'Hij helpt ons om de zomermaanden te overbruggen, maar we willen vooral positief ondernemerschap tonen en de krachten bundelen met jonge lokale ondernemers uit alle mogelijke lifestylesectoren. We vragen hun geen huurgeld, maar wel vijf procent van de uiteindelijke omzet, waarmee we dan de Knokse horeca en zorgsector zullen ondersteunen. Hun aanwezigheid creëert ook aandacht voor de pop-up, iedereen wint er dus bij.'Zeedijk 753 (tot 30 september). rrinterieur.be