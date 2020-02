Zeven goede redenen om een vakantie naar La Palma te plannen

1. Wandelen

La Palma dankt zijn weelderige vegetatie aan de flinke hoeveelheid regen. Maar vrees niet, die regen valt vrijwel uitsluitend in de winter. In de zomer is er het er heerlijk toeven en kunt u er eindeloze wandelingen maken door oeroude laurierbossen, diepe kloven, over meer dan 2000 meter hoge vulkaantoppen, bananenplantages en door charmante dorpjes.

La Palma is dan ook bij uitstek een eiland voor actieve reizigers die houden van de natuur. Dwars door heel La Palma loopt een netwerk van zo'n 1500 kilometer aan wandelpaden die al 2500 jaar gebruikt worden door de inwoners al dan niet met ezels. De routes worden allemaal duidelijk aangegeven en voeren naar iedere uithoek van het eiland, ook naar plekjes die niet met de wagen te bereiken zijn. De Sendero Local (lokale routes) zijn maximaal 10 kilometer lang en worden aangegeven met groene borden. De Pequeno Recorrido (korte routes) zijn geel en nemen maximaal zes uur in beslag. De Gran Recorrido (lange routes) tenslotte worden aangeduid met rode borden en kunt u afleggen in enkele dagen.

Enkele voorbeeldroutes zijn de Caldera Rim wandeling langs de rand van een vulkaan, de Rutade Los Volcanos (Route van de vulkanen), het kustpad rondom het hele eiland en de wandeling dwars over het eiland van Santa Cruz de la Palma aan de oostkant naar Puerto de Tazacorte in het westen.

2. Vulkanen

De zeven Canarische Eilanden zijn allemaal ontstaan door vulkanen, maar op La Palma zijn deze nog het actiefst. De Tenequia vulkaan barstte voor het laatst uit in 1971 en creëerde een bijzonder buitenaards landschap waar de grond nog letterlijk heet onder de voeten is.

Bovendien ligt een van de grootste vulkaankraters ter wereld op het kleine La Palma: de Caldera de Taburiente is zo'n 28 bij 10 kilometer groot en 1500 meter diep. Een bezoek aan het nationale park rond deze krater behoort dan ook tot de hoogtepunten van een reis naar La Palma.

Ook bijzonder is dat het diepste punt van La Palma 3500 meter beneden het zeeniveau ligt en het hoogste punt op 2400 meter erboven. La Palma dankt ook zijn vruchtbare grond, uitermate geschikt voor de wijnbouw, aan het vulkanisme. U kunt er verschillende soorten, relatief verse, lava zien en een soort maanlandschap van zwart zand waartegen de groene vegetatie mooi afsteekt.

3. Sterren kijken

La Palma ligt op een ideale plaats om de sterrenhemel in al zijn pracht te kunnen bewonderen: dichtbij de Evenaar, maar ver genoeg ervandaan om geen negatieve invloed te ondervinden van tropische stormen. Bovendien kunt u hier delen van het noordelijk en zuidelijk halfrond zien. De atmosfeer is er zeer helder en strenge regels tegen het gebruik van straatverlichting zorgen ervoor dat lichtvervuiling het zicht op de sterren niet verstoort. Op 2400 meter hoogte ligt het observatorium El Roque de los Muchachos dat openstaat voor bezoekers. Een niet te missen ervaring op dit eiland.

4. Natuurlijk zwembad en strand

Alhoewel La Palma geen zandstranden kent zoals de andere Canarische eilanden, kunt er toch van strand en zee genieten. Dat kan bijvoorbeeld op een hele leuke manier in La Piscina Charco Azul, een zwembad dat tegen de zee aanligt en er enkel van gescheiden wordt door een muurtje. Het water in het zwembad komt uit de zee. Het ligt iets ten zuiden van het stadje San Andres. Op een paar plaatsen zijn overigens ook stranden te vinden waar u sporten zoals zwemmen, duiken en paragliding kan beoefenen en enkele strandjes die vrijwel verlaten zijn. Op de meeste stranden is het niet aangenaam liggen omdat ze bestaan uit stenen, maar er zijn ook enkele stranden van zacht vulkanisch zand. De kust is er met zijn imposante kliffen, heldere water en groene natuur op de achtergrond trouwens wel bijzonder mooi.

5. Wijn

La Palma staat bekend om zijn uitstekende wijnen. De wijnbouw is hier dan ook al eeuwen oud en de inwoners hebben de kunst van het wijn maken door de eeuwen heen kunnen verfijnen. De druiven worden hier op een niet alledaagse manier geteeld: de ranken groeien tegen steile hellingen op een hoogte tussen de 200 en 1400 meter. Bovendien geeft de vulkanische grond de wijnen een eigen en karakteristieke smaak. De kwaliteit wordt streng bewaakt door de Consejo Regulador de la Denominacion de Origen La Palma. De wijn uit La Palma smaakt heerlijk bij lokale specialiteiten die bestaan uit een uitgekiende mengelmoes van allerlei smaken, afkomstig uit diverse culturen. Immigranten en kolonisten brachten immers allemaal hun eigen voorkeuren en smaken mee naar La Palma.

6. Koloniale stadjes

De hoofdstad Santa Cruz de La Palma ligt op een schitterende locatie aan de kust, maar een grote parkeerplaats aan de rand zorgt ervoor dat de stad niet echt van die mooie ligging kan profiteren. Maar het historische centrum met zijn kleurrijke, koloniale huizen met houten balkonnen en vrolijke bloemen is zeker de moeite waard. Een bruisend nachtleven zult u hier overigens niet aantreffen, wel verschillende leuke winkels en restaurants. Enkele hoogtepunten: Palacio de Salazar met een mooie binnenplaats en houten balkons, de Avenida Maritima en Callo O'Daly met aan weerszijden koloniale huizen, de Renaissance kerk Iglesia de San Francisco met daarin interessante archeologische vondsten en het Museo Naval, gevestigd in een replica van het schip Santa Maria waarin Columbus in 1492 naar Amerika voer.

Een ander bijzonder plaatsje is Poris de Candelaria, een tegen de rostwand aangeplakt vissersdorpje. Ook Puerto de Tazacrote ligt aan de zee en valt op door de pastelkleurige gebouwen. Bovendien is er een fijn strand en kunt er boottochten maken naar de Cueva Boni (een mooie grot) waarbij u onderweg met een beetje geluk schildpadden of dolfijnen kunt tegenkomen. San Andres ten slotte is een mooi historisch stadje met steile straatjes omdat het tegen de rotsen aan werd gebouwd. Het ligt tussen de bananenplantages.

7. Tradities en festivals

La Palma is eiland dat bol staat van de tradities, folklore, legenden en festivals. Tijdens het Fiesta de la Cruz proberen de inwoners bijvoorbeeld de strijd te winnen om wie een kruis het mooiste heeft versierd. En tijdens het Carnaval de Dias de los Indianos in Santa Cruz de la Palma kleden de inwoners zich in het wit en bestrooien ze elkaar met talkpoeder. (MS)

Praktische informatie

Ligging: La Palma ligt in de Atlantische Oceaan ten westen van het zuidelijkste puntje van Marokko.

Klimaat: in het noordoosten en oosten geregeld bewolkt en in het westen zoning. In de zomer valt er vrijwel geen regen, in de winter valt er wel vaak neerslag. Gemiddelde temperatuur ligt rond de 23 graden.

Oppervlakte: 729 vierkante kilometer (ter vergelijking: Belgie heeft een oppervlakte van 30.528 vierkante kilometer) en ongeveer 85.000 inwoners.

Vanuit Nederland en Belgie zijn er rechtstreekse vluchten naar La Palma. Het eiland zelf kunt u het beste verkennen met een huurauto.

Meer informatie

Turismos de Canarias

Isla de La Palma Guide

Visit La Palma

Wandelnetwerk op La Palma







