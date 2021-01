Zoals verwacht komt er een verbod op plezierreizen naar het buitenland van woensdag 27 januari tot 1 maart.

Het verbod is overeengekomen op het Overlegcomité, zo werd bevestigd aan Belga. Volgens VRT NWS zullen enkel professionele reizen en reizen om humanitaire redenen en gezinsredenen worden toegestaan.

Of er afspraken over steunmaatregelen voor de zwaar getroffen reissector zijn gemaakt is nog niet bekend. Er volgt een persconferentie van het Overlegcomité rond 19 uur, waarop premier Alexander De Croo de beslissingen verder toelicht.

Europese leidraad

Premier Alexander De Croo (Open VLD), maar ook onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Wouter Beke (CD&V), maakten eerder al duidelijk dat er mogelijk een verbod op plezierreizen naar het buitenland zat aan te komen, zeker met het oog op de krokusvakantie. De regeringen willen zo de verdere verspreiding van buitenlandse coronavarianten zoals de Britse zoveel mogelijk inperken.

De Croo trok met dat voorstel donderdagavond naar de digitale EU-top, waar de gezamenlijke Europese aanpak van de coronapandemie op tafel lag. Hij ondervond er geen verzet tegen het idee.

Eerder raakte al bekend dat de Commissie komende maandag een leidraad zal presenteren rond de kleurencodes in Europa. 'Geïsoleerde maatregelen voor aanpalende zones in buurlanden hebben geen zin', benadrukte Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. De toevoeging van een donkerrode code moet de meest zwaar getroffen regio's van andere onderscheiden.

(Belga)

