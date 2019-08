Wat ooit begon als een studentengrap, groeide uit tot een reisonderneming met steile ambities. Charles en Simon richtten als studenten de liftwedstrijd 'Route du Soleil' op, doken nadien het bedrijfsleven in, om uiteindelijk toch hun lucratieve loonbriefjes te versnipperen. Ze besloten gewoon zelf touroperator te worden.

Zes jaar later heeft hun avontuurlijke reisbureau Travelbase al 25 vaste werknemers in dienst. De jaaromzet bedroeg 14 miljoen euro in 2018, en de Gentenaars namen al 4 reisbedrijven uit België en Nederland over. 'Onze doelstelling is om binnen 10 jaar aan 1 miljoen mensen reizen te verkopen en marktleider te worden in Europa op vlak van actieve reizen', zegt mede-oprichter Charles Van den Bossche (32).

En dan te zeggen dat het allemaal begon met een gemiste terugvlucht, diep in Charles' studententijd. 'Klopt, haha. Op een dag gingen we met vier vrienden naar Zuid-Frankrijk, om een kameraad te bezoeken die daar op Erasmus zat. Dat tripje werd een, eh, intense bedoening, en we misten onze vlucht naar huis. Er zat niets anders op dan terug naar België te liften. We besloten er met z'n vieren een onderlinge race van te maken. Dikke fun natuurlijk, en we hadden de smaak te pakken. Eenmaal thuis gingen we op zoek naar 100 mensen om met ons mee te liften naar Barcelona.'

Een recente prospectie voor een nieuwe tuktuk-trip. Charles leunt op de tuktuk, Simon zit op de moto. © Travelbase

De sprong

Het waren de explosieve beginjaren van Facebook en na één dag stroomden er al 150 aanvragen binnen. Uiteindelijk vertrokken er vanuit Gent 300 studenten met de duim omhoog naar Barcelona: Route du Soleil was geboren. Een jaar later waren de liftende jongeren al met 1.000, een wereldrecord.

Tussen het liften door, bleven Charles en zijn kompaan Simon Vandeweghe gewoon twee studenten Rechten en Handelsingenieur. Hier en daar organiseerden ze een surfreis of skitrip, als hobby. Maar net zoals veel leeftijdsgenoten stapten ze na hun afstuderen het bedrijfsleven in. Charles als bankier, Simon als trader. 'Dat liften was een studentenprojectje. Het was totaal niet de bedoeling om daar zelf een bedrijf rond te bouwen', herinnert Charles zich. Toch bleven de twee jeugdvrienden surf- en skireizen op poten zetten, die steeds meer succes kregen. En op een bepaald moment kwam-ie dan toch: de sprong. Recht het diepe in.

Speciaal vervoer

'Ik herinner me nog goed het ongeloof in onze omgeving, toen we onze goedbetaalde jobs opgaven', grijnst Charles. 'Ik was op mijn 25ste al stevig op weg om bankier te worden in New York. Maar het kriebelde te hard om ons reisverhaal verder uit te bouwen. In het begin hadden Simon en ik geen kantoor, geen personeel, niets. Maar wel een sterk geloof in wat we wilden doen: actieve reizen organiseren in alle uithoeken van de wereld. Het onbegrip van sommige mensen heeft ons juist nog meer overtuigd.'

Op Vespa-trip in Italië. © Travelbase

De toenmalige twintigers kozen met Travelbase voor een rode draad: elke reis staat in het teken van een speciaal vervoermiddel waarmee je de streek verkent. Per kano of zeilboot, op de brommer, met de trein, te voet, in tuktuks of zelfs in omgebouwde auto's. 'We willen een tegengewicht bieden aan de klassieke all-invakantie', klinkt het stellig. 'Een heel jaar hard werken, om dan twee weken te liggen niksen aan het strand? Neen, bedankt. Onze reizen moeten een hele belevenis zijn, van de eerste tot de laatste dag.'

Klinkt mooi, maar ook vermoeiend. Kom je van zo'n vakantie dan niet eerder uitgeput thuis? Charles schudt ongelovig het hoofd. 'Helemaal niet! Mentaal krijg je daar juist een enorme boost van. We stimuleren mensen om dingen te doen en te beleven. Dat is de beste manier om de batterijen op te laden. En om herinneringen te creëren. Zelfs over de allereerste Route du Soleil krijgen we nog steeds reacties binnen.'

Een heel jaar hard werken, om dan twee weken te liggen niksen aan het strand? Neen, bedankt.

Barcelona Express

De bekende liftrace bestaat vandaag nog altijd, onder de naam 'Barcelona Express'. Het is een van de dertig reisconcepten die Travelbase intussen heeft uitgerold. De jaarlijkse wedstrijd vertrekt op drie verschillende tijdstippen uit drie landen: België, Nederland en Frankrijk. 'Het principe is niet veranderd: in vijf etappes liften 1.000 studenten naar Barcelona. Op elke stopplaats huren we een groot veld waar we ons circus opslaan: tenten, sanitair, eten en drinken', vertelt Charles. 'We willen onze roots niet verloochenen. Met de romantiek van het liften is het ooit allemaal begonnen.'

Steekt de voormalige bankier soms zelf nog de duim op? 'De laatste jaren is dat een beetje verminderd, moet ik toegeven. Maar ik probeer wel elke reis die we aanbieden, eerst zelf te maken. Ik ben net terug van IJsland, waar we een wandelroute hebben uitgestippeld over de hoogvlaktes. Het was ploeteren door sneeuw en regen, maar o zo mooi.'

Liften tijdens de 'Barcelona Express'. © Travelbase

Millennials

Vandaag is Charles een derde van zijn tijd op pad om nieuwe reizen uit te testen. Een droomjob, zo lijkt het wel, maar vooral keihard werken. Ook in het buitenland wordt Travelbase steeds actiever, sommige reizen trekken nu al meer Fransen en Nederlanders aan dan Belgen. 'We hebben ons reispubliek enorm zien evolueren', merkt Charles op. 'In het begin waren we vooral gefocust op studenten en twintigers, maar we zien hoe oudere mensen eveneens veel zin krijgen in avontuurlijk reizen.'

Je zou je ook kunnen afvragen waarom een millennial in hemelsnaam nog voor een reisbureau zou kiezen. Met een smartphone in de hand stel je toch gewoon zelf je vakantie samen? 'Reisbureaus en touroperators worden inderdaad geassocieerd met oudere doelgroepen,' grinnikt Charles. 'Wij geloven evenmin in fysieke kantoren, hoor. Het bereik van internet is ontelbaar veel keer groter. En volgens mij ook betrouwbaarder: ik hecht meer belang aan de reviews van honderden mensen, dan aan de mening van één reisagent achter zijn desk. We zijn kinderen van onze generatie, hebben Facebook en Instagram zien opkomen. Zonder sociale media waren we niet het bedrijf geweest dat we vandaag zijn.'

Je kan je afvragen waarom een millennial in hemelsnaam nog voor een reisbureau zou kiezen.

Lapje grond

Maar nogmaals, waarom zouden jongeren nog een reisagentschap inschakelen? 'Ten eerste omdat ze het groepsgevoel willen ervaren,' legt Charles uit. Ik ga op reis en kom terug met 10 nieuwe vrienden - zoiets. Vooral in de beginjaren van Route du Soleil stonden we daar echt om bekend. Iedereen deed op onze reizen een lief op, we waren precies Tinder avant la lettre. (lacht)'

Maar er is nog een andere, belangrijkere reden, vervolgt hij. 'Als je avontuurlijk wil gaan reizen, is een beetje begeleiding echt wel meegenomen. Kanovaren door Zweden, zeilen in Kroatië, met de tuktuk door Sri Lanka, ... We stippelen minder evidente routes uit en doen op voorhand zelf het verkennende werk, om de kwaliteit te waarborgen. Daar ligt de meerwaarde van ons reisbureau.'

Op zoek naar het noorderlicht in Lapland. © Travelbase

De ambities voor Travelbase liggen duidelijk hoog, en Route du Soleil barstte destijds ook snel uit zijn voegen. Vanwaar toch die drang om sterk te groeien? 'Ach', haalt Charles de schouders op. 'Als iets je passie is, dan reken je niet meer in weken of weekends. Het is de aard van het beestje, denk ik. En de aard van het ondernemerschap. Je wil altijd een level hoger gaan. Zowel Simon als ikzelf halen onze motivatie uit het vinden van een nieuwe uitdaging. Het is dezelfde adrenaline die we ook ervaren tijdens het reizen. Als je altijd op je eigen lapje grond blijft, dreigt de verveling snel toe te slaan.'