Van duurzaam reizen tot vakanties enkel voor vrouwen: het gaat dit jaar niet zozeer over je bestemming, wel over hoe en waarom je eropuit trekt. Vier trends in de reissector.

1. Groen reizen

Duurzaamheid is hét gespreksonderwerp in de reissector. Naast reizigers die alternatieven zoeken voor het vliegtuig, zoals de (nacht)trein, of het huren van een elektrische wagen, is ook een groeiend aantal reisorganisatoren en hoteliers zich bewust van de negatieve impact die toerisme kan hebben op het milieu. Met allerlei initiatieven proberen ze verspilling en vervuiling te beperken. Zo gaat Marriott, 's werelds grootste hotelketen, waaronder ook het merk Sheraton valt, plastic wegwerptoiletspullen bannen tegen het einde van 2020.

...

Duurzaamheid is hét gespreksonderwerp in de reissector. Naast reizigers die alternatieven zoeken voor het vliegtuig, zoals de (nacht)trein, of het huren van een elektrische wagen, is ook een groeiend aantal reisorganisatoren en hoteliers zich bewust van de negatieve impact die toerisme kan hebben op het milieu. Met allerlei initiatieven proberen ze verspilling en vervuiling te beperken. Zo gaat Marriott, 's werelds grootste hotelketen, waaronder ook het merk Sheraton valt, plastic wegwerptoiletspullen bannen tegen het einde van 2020. Vooral in het duurdere luxesegment zullen de komende jaren hotels, lodges en boomhutten openen waar het prachtig en aangenaam verblijven is, maar op een ecologisch verantwoorde manier. Zoals hotels gebouwd uit duurzame materialen, met een veganistisch menu en personeel dat aandacht heeft voor de biodiversiteit van de regio. Vorig jaar opende in Perthshire het eerste vegan hotel van het Verenigd Koninkrijk, Saorsa 1875. In de slaapkamers vind je geen wol, zijde of veren in de dons en het restaurant heeft alleen een plantaardig menu. Steeds meer vrouwen reizen in hun eentje, of in groep met andere vrouwen. Nieuw is die trend niet. Wel recent is het stijgende aantal reisorganisaties dat bewust enkel mikt op vrouwen. Volgens het magazine National Geographic is het aantal 'women only' reisbureaus de voorbije zes jaar met 230 procent gestegen. De reizen en activiteiten die ze aanbieden zijn van allerlei aard, van hardcoretrektochten door de bergen tot ontspannende citytrips met focus op wellness of wijnproeven, maar altijd zonder mannen in het gezelschap. 'Vrouwen zijn bovendien geïnteresseerd in het ondersteunen van andere vrouwen, met als gevolg dat veel touroperators bewust vrouwelijke gidsen inhuren en inkopen doen bij vrouwelijke leveranciers', klinkt het bij het Londense reiskantoor Brown + Hudson. Naar India om de kunst van het mediteren te beoefenen, parachutespringen in Kenia of verblijven bij Mongoolse kameelherders. De reiziger van vandaag is op zoek naar ervaringen die hem vormen en bijblijven, door in interactie te gaan met de lokale bevolking, een nieuwe vaardigheid te leren of iets terug te geven aan de bestemming waar hij verblijft. Plezier en ontspanning zijn niet langer het enige doel van onze vakantie, wel zelfontplooiing. We trekken eropuit met een specifiek doel voor ogen - en sommigen gaan daar extreem ver in. 'Het draait erom jezelf in een moeilijke situatie te plaatsen en te ontdekken wie je echt bent', zegt Dean Williams, oprichter van Pencari Black, een Engelse organisatie die avontuurlijke tours aanbiedt geïnspireerd op de missies van paracommando's. Van de digital nomad die een blogartikel schrijft op een strand in Sri Lanka tot de manager die zijn e-mails checkt op een skilift in Frankrijk: in heel wat jobs vervagen de grenzen tussen werk en vrije tijd, dankzij de technologische vooruitgang. Dat heeft ook gevolgen voor de reissector. Bleisure travel (een samentrekking van business en leisure) is de combinatie van een zakentrip en een plezierreisje, een trend die de komende jaren nog zal toenemen. Steeds meer mensen koppelen een weekend, of een hele vakantie, aan die ene meeting of conferentie in het buitenland, in hun eentje, met partner of het hele gezin. Hoewel het aanvankelijk vooral jonge starters waren die werk en vakantie in elkaar lieten overvloeien - vaak om de reiskosten te drukken - zien ook managers en leidinggevenden er de voordelen van in. Momenteel koppelt een op de drie zakenreizigers minstens één keer per jaar een trip voor eigen plezier aan zijn of haar zakenreis, aldus de Amerikaanse Global Business Travel Association.