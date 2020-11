Reisjournaliste Veerle Helsen schippert in tijden van corona tussen kleurcodes en bubbeladviezen. Ze roadtript naar bestemmingen dichtbij en verzamelt reistips voor nu of straks.

1. Hutjes in La Roche

Hutstuf is een nieuw project van twee Vlaamse architecten, Francis Belaen en Toon De Keyser, in de Belgische provincie Luxemburg. Ze ontwierpen twee houten cabins in La-Roche-en-Ardenne aan de oevers van de Ourthe. De hutjes zitten verstopt in de bossen en La Roche ligt vlakbij op wandelafstand. Hutstuf opende net voor de zomer en is volledig gebouwd in Ardens dennenhout. Maar de eyecatcher bevindt zich op het dak: een rooftop-sauna met spectaculair boomzicht. Vanaf 350 euro per twee nachten voor twee personen (of een familie van vier), airbnb.be/rooms/43817372, instagram @hutstuf Merendree, waar ligt dat ook alweer? Altijd een goed teken als je een plek moet googelen. Merendree is een deelgemeente van Deinze en Madelon Declerck verhuurt er een tiny house te midden van de Oost-Vlaamse velden. Het huisje is milieuvriendelijk gebouwd: alle stroom wordt opgewekt door zonnepanelen, buiten staat een droogtoilet en het afvalwater wordt gezuiverd. Geen zin om te koken? Madelon is mede-uitbaatster van de nabije feestzaal Valkenbulcke en op aanvraag serveert ze ontbijt of diner. Vanaf 120 euro per nacht voor vier personen, airbnb.be/rooms/42560488 In het West-Vlaamse Poelkapelle staat een gerenoveerd pomphuisje, omgeven door weilanden, treurwilgen, hazelaars en een vijver. Binnen vind je een compacte keuken, hoogslaper en een zithoek met zicht op het water. Buiten lokken een douche en hottub je recht de natuur in. Pompkot is een nieuwe creatie van florist Olivier Petillion, die door de coronacrisis zijn evenementenkalender zag leeglopen. Hij verhuurt in de zomer aan dezelfde vijver nog een tweede zelfgebouwd Tiny Kot. Wordt verwacht in 2021: een Bus Kot en een Bos Kot. Vanaf 135 euro per nacht voor twee personen, facebook.com/tiny-kot-108975890713997