De sterke wind zal zondagavond verschillende vliegtuigen aan de grond houden in Nederland. In eigen land zou de impact beperkt moeten blijven.

Als de windstoten sterker worden dan 111 kilometer per uur is het niet meer mogelijk om de passagiersbruggen (of 'vliegtuigslurven') te gebruiken om de passagiers te laten in- of uitstappen op de vliegtuigen. Als dat het geval zou zijn, moet gebruik gemaakt worden van trappen, en dat kan vertragingen opleveren. Volgens de huidige voorspellingen zou de wind die snelheid kunnen bereiken tussen 21.00 en 23.00 uur.Er worden windstoten verwacht van 110 à 130 kilometer per uur.

Op Brussels Airport werden al maatregelen genomen in verband met de operaties op het tarmac, zoals het laden of bijtanken van de vliegtuigen en het in- en uitladen van de bagage. Het materiaal wordt beschermd tegen de storm en er wordt speciale aandacht gevestigd op voorwerpen die zouden kunnen wegvliegen.

Westenwind

Het opstijgen en landen van de vliegtuigen zou niet verstoord worden door de hevige wind, aangezien de westenwind in het verlengde waait van de landingsbanen die het meeste gebruikt worden. De vliegtuigen krijgen de wind van voren. Het enige gevolg van het stormweer is dat er meer ruimte zal zijn tussen de landingen.

Toch verwacht de luchthaven dat de impact beperkt zal blijven, aangezien de ergste windstoten tussen 21.00 en 23.00 uur worden verwacht, en er dan niet meer veel vluchten gepland zijn.

Schiphol

Wie een vertrek of aankomst gepland heeft bij onze noorderburen, zou wel eens zwaarder af te rekenen kunnen krijgen met de gevolgen van de storm. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft immers laten weten voor zondag veertig Europese vluchten te annuleren. Het gaat om twintig inkomende en twintig uitgaande vluchten op Schiphol. Het vliegveld adviseert reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Als de windstoten sterker worden dan 111 kilometer per uur is het niet meer mogelijk om de passagiersbruggen (of 'vliegtuigslurven') te gebruiken om de passagiers te laten in- of uitstappen op de vliegtuigen. Als dat het geval zou zijn, moet gebruik gemaakt worden van trappen, en dat kan vertragingen opleveren. Volgens de huidige voorspellingen zou de wind die snelheid kunnen bereiken tussen 21.00 en 23.00 uur.Er worden windstoten verwacht van 110 à 130 kilometer per uur. Op Brussels Airport werden al maatregelen genomen in verband met de operaties op het tarmac, zoals het laden of bijtanken van de vliegtuigen en het in- en uitladen van de bagage. Het materiaal wordt beschermd tegen de storm en er wordt speciale aandacht gevestigd op voorwerpen die zouden kunnen wegvliegen. Het opstijgen en landen van de vliegtuigen zou niet verstoord worden door de hevige wind, aangezien de westenwind in het verlengde waait van de landingsbanen die het meeste gebruikt worden. De vliegtuigen krijgen de wind van voren. Het enige gevolg van het stormweer is dat er meer ruimte zal zijn tussen de landingen. Toch verwacht de luchthaven dat de impact beperkt zal blijven, aangezien de ergste windstoten tussen 21.00 en 23.00 uur worden verwacht, en er dan niet meer veel vluchten gepland zijn. Wie een vertrek of aankomst gepland heeft bij onze noorderburen, zou wel eens zwaarder af te rekenen kunnen krijgen met de gevolgen van de storm. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft immers laten weten voor zondag veertig Europese vluchten te annuleren. Het gaat om twintig inkomende en twintig uitgaande vluchten op Schiphol. Het vliegveld adviseert reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.