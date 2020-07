Massaal gaan vliegen zit er deze zomer wellicht niet in, en de vraag is of we dat nog moeten willen. Waarom zouden we niet varen: langzaam reizen, waarbij je alles vanuit een ander perspectief ziet. Zeven manieren om de mooiste binnenwateren van België en onze buurlanden te ontdekken, waarbij je zélf aan het roer staat.

1. De oer-Hollandse grachten van Leiden

Een subliem parcours om kennis te maken met een van de fraaiste historische steden van Nederland. Na een korte briefing en een opfrissing van de belangrijkste vaarregels ben je helemaal klaar om je elektrische sloep te besturen. Volg je de klassieke route, dan vaar je over de belangrijkste grachten van Leiden. Die werden ooit aangelegd in stervorm, want destijds speelde al dat water ook een rol bij de verdediging van de stad. Vertrekken doe je op een boogscheut van de Oude Sterrewacht van de universiteit van Leiden - het oudste observatorium dat nog in gebruik is - en de vier eeuwen oude Hortus Botanicus. Je vaart verder via de Oude Vest, langs de Leidse Schouwburg en het Museum de Lakenhal. Via de Rapenburg, de statigste gracht van Leiden, duik je vervolgens de oude binnenstad in, met haar talrijke historische gevels en gezellige terrassen langs het water. Opteer je voor een parcours van minstens drie uur, dan kun je helemaal tot aan de Kagerplassen varen, waar molens en oude boerderijen zich trots in het water spiegelen. Ook hier kijk je gegarandeerd je ogen uit, want je bevindt je op een van de mooiste bevaarbare waterwegen van het hele land.

Opteer je voor een parcours van minstens drie uur, dan kun je helemaal tot aan de Kagerplassen varen, waar molens en oude boerderijen zich trots in het water spiegelen. Ook hier kijk je gegarandeerd je ogen uit, want je bevindt je op een van de mooiste bevaarbare waterwegen van het hele land. Capaciteit: tot 12 personen. Afstand: circa 5,5 km, een langer traject is mogelijk.Vertrek: Blauwpoortsbrug 1, Leiden.Duur: 2 uur tot een hele dag. Type: elektrische sloep, geen vaarbewijs vereist.Prijs: vanaf 85 euro voor 2 uur varen met 6 personen. bootjesenbroodjes.nl Mogelijkheid om een picknick te bestellen. Een paradijs voor vogels en water dat tot het zuiverste van Europa behoort. Dat is wat een boottocht over de meren van de prachtige Noord-Duitse regio Mecklenburg in petto heeft. Je vertrekt vanop de Fleesensee, maar verder vaar je in je eigen tempo, zet je koers naar waar je wilt en houd je ook naar eigen goeddunken halt. Wandelen, zwemmen, vissen of zalig niksen: alles kan. Oostwaarts vaar je naar het grote Müritz-meer en het kuurstadje Waren. Zet je vanuit de Fleesensee koers naar het westen, dan vaar je naar het stadje Plau aan het gelijknamige meer. In de wijk Karow kun je een bezoek brengen aan het neoklassieke kasteel uit baksteen en aan de kerk met trapgevels, die in architecturaal opzicht bijzonder interessant is. Verderop verbindt de Müritz-Elde-Wasserstraße het Müritz-meer met de Elbe: dit kanaal volgt de loop van de Elde - een zijrivier van de Elbe - en is een aaneenschakeling van grillige meanders. Capaciteit: tot 12 personen.Afstand: 180 km. Vertrek: Fleesensee.Duur: een week (a rato van 4 uur varen per dag).Type: kleine woonboot op diesel, geen vaarbewijs vereist.Hindernissen: 8 sluizen.Prijs: vanaf 945 euro voor een week in een woonboot voor 2/3 personen. Info: locaboat.com/en/boating-holidays/germany/ De Franse rivier Lot werd al in de oudheid bevaren, maar werd pas echt bedwongen toen Lodewijk XIV er de eerste sluizen op liet bouwen. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw boette de scheepvaart op de Lot aan belang in. Maar tegen het einde van de 20ste eeuw wordt de rivier in ere hersteld: ze wordt uitgebaggerd en (deels) ingericht voor de pleziervaart. Vooral dan de bovenloop, waar je zonder vaarbewijs kunt varen in een boot die de allures heeft van een klein plezierjacht en volledig is toegerust om je autonoom te laten varen. Na een blik op de kaarten en een korte opleiding ben je klaar voor een betoverende, 74 km lange tocht langs wijngaarden, kastelen, steile kalkrotsen en dorpjes die hoog boven de rivier uittorenen. Op het tempo van het water glijden sublieme landschappen voorbij. De Lot bevaren is soms een sportieve aangelegenheid, want de rivier is nog altijd erg ongerept en je moet door massa's sluizen die nog met de hand worden bediend. Het spreekt voor zich dat je deze tocht het best samen met familie of vrienden maakt om deze hindernissen vlot te nemen. Je beloning? Een betoverend landschap in het zuidoosten van Frankrijk en haltes op bucolische plekjes om in the middle of nowhere te picknicken, te zwemmen, te vissen of een tukje te doen in de zon. Je kunt ook helemaal in je eigen tempo een boeiende stad als Cahors bezoeken. Capaciteit: tot 12 personen. Afstand: 74 km. Vertrek: Bouziès.Duur: 3 dagen tot 1 week.Type: rivierjacht op diesel, geen vaarbewijs vereist.Hindernissen: 17 sluizen (bijna allemaal manueel te bedienen), waar je tweemaal doorheen moet. Prijs: vanaf 979 euro voor een week. lot-navigation.com Wie liever niet zelf vaart, kan aan boord gaan van een excursieboot voor een rondvaart van een paar uur. Wie aan de Franse regio Bretagne denkt, denkt aan de zee en haar harde wetten, aan nevel en opspattend stuifwater. Maar ook aan lieflijke golfjes en jodiumrijke lucht. Daar kun je urenlang intens van genieten op een onvervalste zeilboot. Op het strand van Port-Mer ga je aan boord van de An Durzunel, een robuuste logger die in 1984 werd gebouwd naar het model van de boten die halverwege de 19de eeuw de baai doorkruisten. De mooie zwarte romp in massief eikenhout is meer dan 6 meter lang. Jérôme, een stoere Bretoense zeebonk, zal je al heel snel vragen om een handje te helpen bij het hijsen van de fok of het grootzeil, die je als beloning voor je inspanningen dan majestueus richting de hemel ziet oprijzen. Het maakt niet uit of je een zoetwatermatroos dan wel een ervaren zeeman bent: de kapitein geeft aanwijzingen en iedereen moet nu en dan een handje toesteken. En iedereen mag om beurten aan het roer staan. Naarmate de tocht vordert, geeft de baai beetje bij beetje haar sublieme geheimen prijs: de rots van Cancale, het eiland Rimains en de vuurtoren van Herpin die de toegang tot de baai van de Mont Saint-Michel aangeeft. Laat je wiegen door de wind en het kabbelende water tot het tijd is voor een picknick op zee. De kapitein gooit het anker uit en haalt de proviand boven: een mand vol oesters, volkorenbrood, een spread op basis van zeevruchten, boter met zeezout en een frisse muscadet. Er is geen twijfel mogelijk: het geluk ligt in de baai van Cancale. Capaciteit: tot 8 personen. Afstand: variabel.Vertrek: het strand van Port-Mer (Cancale).Duur: 3 uur.Type: een oude zeilboot met skipper.Prijs: vanaf 50 euro per persoon. centre-nautique-cancale.fr Gent is sowieso een romantische bestemming. Maar door de Gentse binnenwateren varen in een kleine boot, dat is pas echt magisch. Vooral omdat je zelf aan het roer staat: in het hart van de stad verhuurt een bedrijf elektrische - en dus milieuvriendelijke - motorbootjes die nagenoeg geen lawaai maken en erg wendbaar zijn. Een vaarbewijs heb je er niet voor nodig: na de gebruikelijke instructies mag je vertrekken. Het is heerlijk relaxed varen, want om sluizen of draaibruggen hoef je je niet te bekommeren. Aan boord vind je kaarten met de fraaiste trajecten. Hoelang je tocht duurt en waar je precies heen vaart, kies je zelf. De gedroomde gelegenheid om het middeleeuwse Gent - de Graslei en de Korenlei met hun prachtige historische panden - te bewonderen vanaf het water. Nadien kun je eventueel nog een eindje verder de Leie opvaren tot in het beroemde Sint-Martens-Latem. Capaciteit: tot 10 personen. Je kunt ook kiezen voor een boot voor 18 passagiers, mét skipper dan.Afstand: variabel.Vertrek: 4 locaties in Gent en langs de Leie.Duur: 2 uur tot een hele dag.Type: elektrische sloep, geen vaarbewijs vereist.Prijs: vanaf 80 euro voor 2 uur varen in een boot voor 5 personen. booot.be Bij slecht weer kun je zonder extra kosten omboeken naar een andere datum. Het parcours Châteaux et Jardins staat voor rustig en bedaard varen in West-Frankrijk, meer bepaald op de Sarthe en de Maine. Een idyllische, al bij al vrij onbekende regio waarvan je halte na halte de verborgen schatten ontdekt: pittoreske dorpjes, geheime tuinen, hooggelegen kastelen. Leg zeker aan tegenover de indrukwekkende abdij van Solesmes, aan de voet van het dorp Juigné-sur-Sarthe, aan de rand van het uiterst karaktervolle dorp Parcé-sur-Sarthe of in Malicorne, een historisch kunststadje dat gedomineerd wordt door een middeleeuwse burcht. Verder langs de Sarthe kun je Plessis Bourré bezoeken: het elegante kasteel is volledig opgetrokken uit witte Franse steen en ligt op wandelafstand van het water. Vervolgens vaar je doorheen de basses vallées angevines, een Natura 2000-gebied dat een waar paradijs is voor vogels. Tijd genoeg om te genieten van het milde klimaat waar de Anjou befaamd om is: in Ecouflant is het zalig ontspannen op het zand en onder de pijnbomen van het Parc des Sablières. En dan komen uiteindelijk Angers en de Loire in zicht. Aanleggen kan tegenover het kasteel van Angers. Neem de tijd om deze mythische historische stad te verkennen alvorens op het gemak terug te keren naar het vertrekpunt in Sablé. Capaciteit: tot 12 personen.Afstand: 170 km.Vertrek: Sablé (tgv-station op 1 km).Duur: een week (30 uur varen). Type: kleine woonboot op diesel, geen vaarbewijs vereist. Prijs: vanaf 780 euro voor een week in een woonboot voor 2/3 personen. anjou-navigation.fr Op een aantal locaties kun je Suzette huren, een sympathiek deux-chevauxtje dat geknipt is om op ontdekking te gaan in de streek. Voor landrotten die graag in slow motion varen, hebben we nog drie uitstapjes in eigen land. Varen doe je in milieuvriendelijke elektrische fluisterboten waar je geen vaarbewijs voor nodig hebt. Op de polderkanalen Je bent op een steenworp van de kust, maar tijdens deze tocht ontdek je het hinterland, meer bepaald de Westhoek. Vanuit Wulpen vaar je via het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke ofwel naar Nieuwpoort ofwel naar Fintele.Op de Maas Je vertrekt in Dinant en je kunt de Maas bevaren tussen de sluizen van Dinant en Anseremme. Langs dat traject liggen tal van bezienswaardigheden, waaronder de sublieme Croisette, de volledig vernieuwde laan in het stadscentrum van Dinant. De Onze-Lieve-Vrouwkerk en de Citadel vormen historische ankerpunten in deze nieuw aangelegde omgeving. Verder langs de Maas tal van elegante villa's, het Karel de Grote-viaduct en de Sint-Jansbrug. dinant-evasion.be.Op het Canal du Centre Je vertrekt aan de Cantine des Italiens in Houdeng-Goegnies en bevaart het oudste deel van het historische, door Unesco als werelderfgoed erkende Canal du Centre of Centrumkanaal, tussen de twee oude hydraulische scheepsliften. Een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft en rust en stilte de toon zetten.voiesdeau.hainaut.be Vanaf 35 euro per uur.