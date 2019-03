Op vakantie zonder kleren: zes fijne glampings voor naturisten in Frankrijk

Belgen houden van kamperen en dan vooral in Frankrijk. En daar is naturisme hip. France 4 Naturisme geeft je zes tips voor een luxe glampingvakantie in Frankrijk.

Op safari

Op de campings Domaine de Bélézy en Le Sérignan Plage Nature kan je overnachten in safaritenten die alle mogelijke comfort bieden. Bélézy ligt in de Provence en is een fijne locatie voor gezinnen met kinderen. Het barst er van de activiteiten zoals theater, schilderen, knutselen, mountainbiken en kanoën.

Le Sérignan Nature ligt op het strand aan de Middellandse Zee en heeft een zwembad van vierhonderd vierkante meter en fantastische wellnessvoorzieningen. 's Avonds kunnen de gasten genieten van jazzconcerten of van een wandeling op het strand.

Gastronomisch genieten in een houten chalet

Op Domaine de la La Sablière in het zuidoosten van Frankrijk en Arnaoutchot aan de westkust vind je luxe houten chalets waar je met het hele gezin kan overnachten. Ontspanning vind je tijdens een beauty of wellnessbehandeling en gastronomisch word je in de campingrestaurants verwend met streekproducten zoals 'Lamprei of steak à la Bordelaise' . Drink er een frisse rosé wijn uit de Languedoc bij.

Overnachten op het strand

Op het eiland Corsica kun je bij Riva Bella Nature Resort & Spa overnachten op het strand in een van hun prachtige accommodaties. Je kan er deelnemen aan allerlei strandactiviteiten of van het zonnetje genieten op een comfortabele ligstoel op het strand omgeven door de natuur.

Luxe in een mobile home

Voor de kampeerders die houden van een tikkeltje meer luxe zijn er de mobile homes van Euronat. Sommige zijn zelfs voorzien van een televisie, vaatwasser en/of wasmachine. Voor kinderen zijn er vier miniclubs waar jongeren tussen de drie en zeventien zich zullen amuseren. Ouders kunnen ondertussen ontspannen in het 1500 vierkante meter grote wellnesscomplex met een zeewaterzwembad, twee sauna's, een hamam, relaxatuin en twee solaria.

Over France 4 Naturisme

France 4 Naturisme is de grootste aanbieder van naturistische vakanties in Frankrijk. Alle naturistische vakantiedorpen liggen aan zee of een rivier, op het platteland of in de bergen, in een rustige natuurlijke omgeving. Er zijn naturistische zwembaden, Balneotherapie, spa's en Thalossotherapie. De campingdorpen bieden in het zomerseizoen een ideale omgeving voor naturistische vakanties.