Griekenland zal gevaccineerde reizigers uit de overige EU-landen en Israël toelaten. De Griekse regering ijvert al maanden sterk voor de ontwikkeling van een vaccinatiecertificaat. België steunt het voorstel van de Commissie voor dit nieuwe instrument, maar vindt dat er eerst enkele ethische en wetenschappelijke vragen beantwoord moeten worden.

Een woordvoerder van het Griekse ministerie van Toerisme heeft dinsdag verklaard aan het Duitse persagentschap dpa dat het land gevaccineerde reizigers uit de overige EU-landen en Israël zal toelaten. Het besluit zou later geofficialiseerd worden.

Concreet zouden gevaccineerde reizigers enkel moeten kunnen bewijzen dat ze een prikje tegen het coronavirus hebben ontvangen en zouden ze daardoor niet langer in quarantaine moeten gaan of een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen. Wanneer de maatregel precies in zou gaan, is nog niet geweten.

De Griekse regering ijvert sinds het begin van het jaar sterk voor de ontwikkeling van een vaccinatiecertificaat. Op die manier hoopt het om de noodlijdende toeristische sector, goed voor een vijfde van de Griekse economie, opnieuw aan te zwengelen. Volgens waarnemers maakt de unilaterale beslissing deel uit van een strategie om de druk op de Europese Unie op te voeren. Ook andere landen, zoals Polen, Roemenië en Estland, besloten reeds een eigen koers te varen.

Europese Commissie

De Europese Commissie stelde het 'digitaal groen certificaat' vorige week voor. Ze hoopt dat de Raad (de lidstaten) en het Europees Parlement de wetgevende tekst snel goedkeuren en dat het voorbereidende technische werk reeds opgestart wordt, zodat het certificaat vanaf juni verdeeld kan worden. Het moet veilig reizen binnen de Schengenzone mogelijk maken.

De ministers van Europese Zaken bespraken het voorstel dinsdag een eerste keer, in de aanloop naar de Europese top van donderdag en vrijdag, waar ook de leiders zich over het cerificaat zullen buigen.

Certificaat

Het vaccinatiecertificaat kan een belangrijk instrument zijn bij de heropstart van de toeristische sector, stelde Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) dinsdag tijdens een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement. Demir wees er daarbij wel op dat het certificaat het principe van non-discriminatie moet vrijwaren.

'De heropstart van het toerisme vanuit de buurlanden is cruciaal. Dat is zeer belangrijk voor de toeristische sector', zei minister Demir. Ze wees daarbij vooral op het belang van Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland.

Non-discriminatie

'Het certificaat kan daarbij een belangrijk instrument zijn', zei Demir, die wel benadrukte dat zo'n certificaat het principe van non-discriminatie moet vrijwaren. 'Het certificaat mag geen voorwaarde zijn voor het uitoefenen van het recht op vrij verkeer. Het kan niet zijn dat je kunt reizen omdat je in een land woont waar ze een andere strategie hebben.'

Demir voegde eraan toe dat er vanuit Toerisme Vlaanderen actief meegewerkt wordt aan een dergelijk certificaat 'en we bereiden ons voor op verschillende overlegvergaderingen om dat uit te werken met verschillende landen.' Het vaccinatiecertificaat werd vorige week voorgesteld door de Europese Commissie en moet het mogelijk maken komende zomer veilig te reizen in de Europese Unie.

Om geen discriminatie te veroorzaken tussen wie wel en wie nog niet gevaccineerd is tegen COVID-19, zal het certificaat drie soorten gegevens kunnen bevatten: het bewijs dat iemand een vaccin ontvangen heeft, het resultaat van een negatieve PCR- of sneltest of het bewijs dat iemand de ziekte doorgemaakt heeft en dus een natuurlijke bescherming heeft opgebouwd.

Ethische vragen

Er moeten nog veel wetenschappelijke en ethische vragen worden beantwoord zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès na overleg met haar EU-collega's.

'Ons land beschouwt dit het certificaat als een belangrijk instrument voor de terugkeer naar een Europa met vrijheid van verkeer. België steunt dus het voorstel van de Commissie voor dit nieuwe instrument', zegt minister Wilmès.

België blijft wel voorzichtig, zegt de minister. 'Er moeten nog veel wetenschappelijke en ethische vragen worden beantwoord, met name wat betreft het zogenaamde 'genezings'-criterium in het certificaat.' Wie van het certificaat wil gebruikmaken, zal ermee kunnen aantonen dat hij of zij gevaccineerd is tegen COVID-19, een negatieve PCR-test heeft afgelegd of van het coronavirus genezen is.

Premier Alexander De Croo waarschuwde in de context van dat laatste criterium vorige week al dat het certicaat gebaseerd moet blijven op wetenschappelijke inzichten. Met andere woorden: hoe besmettelijk is iemand die van corona genezen is nog? 'Ik begrijp de wens van sommigen om snel werk te maken van dit certificaat, maar we moeten er vooral voor zorgen dat het aan alle bezwaren tegemoet komt, ook wat betreft de eerbiediging van de individuele vrijheden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer', zegt minister Wilmès. 'Ik herhaal ook dat zo'n certificaat niet mag leiden tot een de facto verplichting tot vaccinatie.' (Belga)

