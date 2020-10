Zelfs een pandemie houdt de Gentse ondernemingszin niet tegen.

In een historisch pand nabij de Gentse Vrijdagmarkt verkopen Brent Delhaye en zijn vriendin Celine Vandenberghe tropische planten. 'De winkel is ontstaan uit liefde voor tropische planten. Vetplanten en cactussen behoren minder tot onze niche. Tropische planten, die minder direct zonlicht nodig hebben, zijn nu eenmaal iets gemakkelijker te onderhouden in stadswoningen, die soms wat verscholen zitten achter appartementsblokken. 'Onder invloed van Instagram merk je dat mensen tegenwoordig vooral op zoek zijn naar wat specialere planten. Als we zulke planten in de winkel zetten, is het echt een overrompeling. Maar we houden ook rekening met wat de mensen willen. In onze winkel ligt bijvoorbeeld een verzoeklijst waarop onze klanten specifieke planten kunnen aanvragen.' 'We hebben wel degelijk bestsellers in ons assortiment, zoals de calathea. Dat zijn planten met erg mooie kleuren en een blad dat beweegt afhankelijk van het moment van de dag. Ook de alocasia, erg sierlijke planten waarvan de bladeren een enorme spanwijdte kunnen bereiken, zijn pronkstukken voor in je woonkamer.' Baudelostraat 13. Coeur Catering nam in mei zijn intrek in het Gentse STAMcafé, op de historische Bijloke-site. De meermaals bekroonde cateraar die onder andere de Gentse rooftop bar Gaston uitbaat en de catering verzorgt in Muziekcentrum De Bijloke, legt de focus op een duurzame en seizoensgebonden aanpak. Ideaal voor een snelle lunchdate of een uitgebreide brunch. Godshuizenlaan 2. In het verleden was ze al docente en fotografe, maar toen haar agenda er tijdens de lockdown steeds leger begon uit te zien, voelde ze zich gedwongen om haar carrière een andere richting uit te sturen. Tegenwoordig is Jennifer Kesteleyn te vinden in Wunderkammer, een eigenzinnige en eclectische verzamelplaats voor haar tweedehands vondsten. Waar komt je passie voor tweedehands vandaan? 'Mijn moeder nam me al mee naar rommelmarkten en veilingen toen ik twaalf was, dat vonden we allebei geweldig. Ik kocht op die leeftijd al dingen die ik eigenlijk niet nodig had, waardoor ik, toen ik uiteindelijk naar Gent verhuisde, een hele inboedel bijeen had gesprokkeld.' Hoe bepaal je wat je in de winkel legt?'Dat is heel simpel: als ik het zelf in mijn huis wil zetten, dan koop ik het. Als ik dat gevoel niet heb, stopt het voor mij. Dat maakt het ook lastig, want ik heb al stukken van de hand gedaan met veel pijn in het hart. Waar ik die dingen ga halen? Dat is eigenlijk beroepsgeheim. (lacht) Maar ik kan je wél vertellen dat er veel tijd in kruipt, eigenlijk is het een voltijdse job naast de winkel.' Hoe zou je het assortiment in je winkel zelf omschrijven?'Wat ik hier naar binnen haal, is toch vooral eclectisch en karaktervol. Nee, voor sobere dingen moeten de mensen niet naar hier komen. Je hebt, naar mijn aanvoelen, tegenwoordig twee interieurstromingen: het Scandinavische, strakke design. En dan een tegenpool met het maximalistische en het weelderige, interieurstukken waarmee je een eigen biotoop creëert die wat over the top is.' Onderstraat 21. Jolijn Van den Bossche was jarenlang interieurarchitecte, maar opende vorig jaar haar eigen restaurant. Ze haalt haar inspiratie voornamelijk uit de Italiaanse keuken, met tal van kleine gerechtjes die met veel oog voor detail en met kwalitatieve producten worden bereid. Op het menu staan zowel vlees- en visgerechten als tal van vegetarische en vegan opties. Annonciadenstraat 26. Wie? Tweelingzussen Marte en Emelie De Meester (26) werkten de voorbije jaren samen in een kledingboetiek, maar koesterden van jongs af de droom om ooit hun eigen zaak op te starten. Wat? Een multibrand zaak waar vrouwen én mannen hun gading kunnen vinden. In hun winkel hangen de zussen op dit moment vijfentwintig merken uit alle hoeken van de wereld aan kapstokken, waarvan er nog maar vier in Gent te vinden zijn. De zussen noemen hun stijl het liefst minimal chic, stijlvolle, ingetogen kleding met een twist. Favoriete merk? 'Signe, een Scandinavisch merk dat heel ecologisch bezig is', vertelt Marte. 'Ze zien er heel erg op toe dat alles verantwoord geproduceerd wordt in hun atelier in Turkije. Alle materialen zijn ook nog eens organisch en biologisch.' Brabantdam 38. Helen b, bekend om haar ludieke illustraties op onder andere porseleinen koffiemokken en textiel, opent een pop-up ter ere van de vijfde verjaardag van haar winkel. Ze stelt er haar nieuwe collectie voor, waarvan een deel uit ecologische overwegingen uit bamboe is vervaardigd, maar geeft ook een platform aan Belgische én internationale creatievelingen. Pop-up vanaf 10 oktober, Vrijdagmarkt 28. Van dezelfde eigenaars als de succesvolle Gentse ramenbar Golden Gai opent nu ook Astro Boy. Het concept haalt wederom de mosterd uit Japan, al worden er deze keer vooral cocktails en hapjes geserveerd. Hun motto blijft onveranderd: Japans geïnspireerd, lokaal gecreëerd, en hun menu staat tjokvol vegetarische opties. Kongostraat 2. Wie? Kristof Lefebre, tien jaar lang uitbater van een apotheek aan het Sluizeken in Gent. Wat? Gedreven door zijn fascinatie voor de impact van geuren op het gemoed van mensen, opende hij dit jaar zijn parfumlab Miglot. Daar biedt hij een vaste parfumlijn aan, maar produceert hij ook parfums op maat. Zijn parfums zijn allemaal voorzien van een minimalistisch etiket en sobere flessen, én dragen geen exotische namen maar een formulenummer. Allemaal bedoeld om de focus te verleggen van de branding naar wat er eigenlijk toe doet: wat er ín het flesje zit. Duurzaam want? Ze werken samen met heel wat lokale bedrijven. De etiketten worden bijvoorbeeld op vijf minuten van de winkel gemaakt. Naam? Een verfransing van my glow. Koophandelsplein 17. In de duurzame designshop Off The Shelf - de winkel bestaat letterlijk uit één groot rek - vind je sobere doch kleurrijke interieurvondsten: vazen uit gerecycleerd glas, rugzakken uit textiel gemaakt van bananenbladeren, weekplanners uit gerecycleerd papier. Oprichtster Cindy Tirry biedt in haar winkel ook heel wat handgemaakte producten aan, zoals een reeks kopjes waarvan elk stuk er nét iets anders uitziet. Onderstraat 33. Madame Panier is al sinds 1987 een vaste stop voor gevlochten manden en meubels in Knokke, maar opende dit jaar ook een winkel in Gent, met een terras dat uitgeeft op De Krook. Je kunt bij hen terecht voor manden, koffers en draagtassen in materialen als jute, hout, iraca, bamboe en rotan. 'Een van mijn favoriete merken is The Basket Room,' vertelt uitbaatster Lotte Verstringe, 'een Engels label dat opgestart werd door twee jonge vrouwen en dat elk seizoen kleurrijk vlechtwerk aanbiedt.' Brabantdam 58.