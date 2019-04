Vertel je mensen dat je naar Japan of Brazilië gaat, dan knikken ze. Hm, interessant. Maar ga je naar Hawaï, dan krijg je elke keer een welgemeende 'wow'. Exact het woord dat redactrice Nathalie zelf uitbracht bij het zien van zoveel natuurpracht.

Why are you going to Hawaii?' De immigratiebeambte kijkt me zo streng aan dat ik alleen maar eerlijk kan zijn. 'Ik droom er al van sinds ik als klein meisje samen met mijn vader naar Hawaii Five-O keek. In mijn kinderhoofd was dat het ultieme paradijs.' De man knikt en geeft me mijn paspoort terug. 'Bent u er al geweest?' Hij schrikt van mijn vraag, maar dan plooit zijn ronde gezicht zich in een brede glimlach. 'Ja, en het is er wondermooi.'

...