In Kenia zijn een zeldzame witte giraf en haar kalf gedood, vermoedelijk door stropers.

De skeletten van de twee dieren werden in het natuurreservaat Ishaqbini Hirola in het oosten van het land gevonden, zei Mohamed Ahmed Noor, die de leiding heeft over het reservaat.

Dierenbeschermers zagen de giraf en haar kalf, die bekend zijn in Kenia, zowat een maand geleden nog. Vermoedelijk hebben stropers de twee dieren doodgeschoten, zei Noor. Het is ook mogelijk dat ze door strijders van de terreurgroep Al-Shabaab gedood werden. De militie is in buurland Somalië en in de grensgebieden actief. Er zijn slechts weinig witte giraffen in Kenia en ze worden zelden gespot.

