Dit jaar kwam er duizend hectare aan erkende natuurreservaten bij in Vlaanderen. Tegelijk werd de toegankelijkheid verbeterd voor een even grote oppervlakte aan bestaande natuurreservaten.

Volgens Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir is tijdens de coronacrisis iedereen die nog niet overtuigd was een fan geworden van meer natuur en bos: 'Het afgelopen jaar klonk de roep naar toegankelijke natuur dicht in de buurt harder dan ooit. Het blijft onze prioriteit om Vlaanderen groener te maken'. Het gaat om gebieden beheerd door Natuur en Bos, Natuurpunt en Limburgs Landschap.

In 2020 erkende Demir 12 gebieden beheerd door Natuurpunt, goed voor een extra oppervlakte van 93,28 hectare. Ook de natuurvereniging Limburgs Landschap vzw is goed voor 91,18 hectare via twee bijkomende natuurreservaten. De Vlaamse overheid zelf zorgde voor 813,09 hectare via vier bijkomende natuurreservaten. In totaal is dat goed voor 997,55 hectare, becijferde de minister.

Toegankelijkheidsplan

'Voor elk erkend reservaat moet ook een toegankelijkheidsplan opgemaakt worden, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten. Een win-win dus voor mens én natuur', aldus Zuhal Demir. 'Daarom werden ook de bestaande erkenningen van natuurreservaten hernieuwd zodat ook een actuele toegankelijkheidsregeling mogelijk werd voor meer dan 1.000 hectare natuurreservaten'.

Van de hernieuwde natuurreservaten is de hoofdbrok in beheer van Natuur en Bos (921 ha), Natuurpunt (111,15 ha) en Limburgs Landschap vzw (42,22 ha). In totaal is dat goed voor 1.074,37 hectare.

Eind 2019 erkende de minister ook al 51 bijkomende gebieden als natuurreservaat, goed voor een oppervlakte van 682,5 hectare natuur extra onder effectief natuurbeheer. Die dossiers dateerden allemaal van de periode voor oktober 2017. Demir slaagde er toen in op amper drie maanden tijd de achterstand volledig weg te werken.

Om erkend te kunnen worden als natuurreservaat moet een terrein beschikken over belangrijke habitats, populaties van inheemse dier- en plantensoorten en milieu van hoge natuurkwaliteit en hoge biodiversiteit.

