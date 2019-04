Spectaculaire spiraalvormige uitkijktoren geopend in Denemarken

Op het Deense eiland Seeland is een unieke uitkijktoren in de vorm van een zandloper geopend. De houten constructie steekt hoog boven de bomen uit en biedt prachtig zicht over de wijde omtrek.

De 45 meter hoge Skovtårnet, wat letterlijk 'toren in het bos' betekent, staat middenin het Gisselfeld Klosters bos, een gebied met afwisselend heuvels, bossen, moerassen, meertjes en riviertjes. De toren steekt zo'n 22 meter boven de bomen uit waardoor je, net als een vogel, een schitterend zicht op de wijde omgeving hebt. Met mooi weer kan je tot Kopenhagen en Malmo in Zweden kijken. . © Skovtarnet De wandeling naar boven is al een belevenis op zich omdat je via een spiraalvormig wandelpad tussen de bomen en boomtoppen alsmaar hoger naar boven loopt. De 650 meter lange klim is voor iedereen, ook minder validen en mensen met kinderwagens, toegankelijk omdat er geen trappen zijn aangebracht. De bedoeling van de toren is om iedereen dichterbij de natuur te brengen zonder deze te verstoren. . © Skovtarnet Skovtårnet is een bijzondere constructie gemaakt van 7.750 eiken planken uit Zuid-Seeland en 600 ton waterbestendig Cortenstaal. Er is gekozen voor duurzame materialen die opgaan in de natuurlijke omgeving. Het Cortenstaal hoeft de komende honderd jaar niet geverfd of met chemicaliën behandeld te worden en de eiken planken zijn vrij van chemische stoffen, zodat deze weer gemakkelijk door de natuur opgenomen kunnen worden. . © Skovtarnet De nieuwe toren maakt deel uit van Camp Adventure, het grootste klimpark in Denemarken. Je hebt de keuze uit tien klimparcoursen in verschillende moeilijkheidsgraden zodat jong en oud er een uitdaging vindt. Ook ziplines maken deel uit van de routes. . © EFFEKT Rasmus Hjortshoj Architectuur- en designfirma EFFEKT uit Kopenhagen maakte het ontwerp voor de Skovtårnet. Van hen kwam het idee om de toren in de vorm van een zandloper te bouwen omdat dit eeuwenoude apparaatje symbool staat voor het verstrijken van de tijd. Deze vorm biedt de bezoekers de kans zo dicht bij de top van de bomen te komen dat ze deze aan kunnen raken. Het is bovendien de eerste uitkijktoren met deze vorm. Skovtarnet is het hele jaar door geopend. Voor een kaartje betaal je 125 DKK (ongeveer 16,50 Euro). . © EFFEKT Rasmus Hjortshoj . © EFFEKT Rasmus Hjortshoj . © EFFEKT Rasmus Hjortshoj . © EFFEKT Rasmus Hjortshoj