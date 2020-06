De Chinese regering heeft beslist dat inheemse Chinese schubdieren een hogere beschermingsstatus krijgen.

Dat meldt WWF, dat de beslissing toejuicht. Ze komt er op een moment dat COVID-19 de risico's duidelijk bloot legde die verband houden met de consumptie van wilde soorten die op illegale en ongereglementeerde markten worden verkocht. En ook in ons land moeten de controles versterkt worden, zegt WWF.

Schubdieren krijgen nu dezelfde beschermingsstatus als de reuzenpanda in China. 'Schubdieren behoren tot de meest verhandelde zoogdieren ter wereld, met naar schatting 195.000 individuen die, alleen al in 2019, werden verhandeld. Het aanpakken van de illegale handel in wilde dieren beschermt niet alleen soorten, het helpt ook het welzijn en leven van mensen te beschermen', zegt Margaret Kinnaird, Global Wildlife Practice Leader van WWF. 'Aangezien de vraag naar producten van schubdieren onverminderd doorgaat, is het besluit van de Chinese regering om hun beschermingsstatus te verhogen een belangrijke mijlpaal in de aanpak van illegale handel in het wild levende diersoorten. Er is ook dringend behoefte aan wereldwijde gecoördineerde actie om ervoor te zorgen dat de handel en verkoop van wilde dieren met een hoog risico naar behoren wordt gereguleerd.'

Ook in België is er behoefte aan een verscherping van de invoer- en doorvoercontroles op schubdier-producten (zowel voor hun vlees als voor de schubben), aldus WWF. Jaarlijks komt 44,4 ton bushmeat, inclusief vlees van schubdieren, aan op Brussels Airport.

De beslissing om het beschermingsniveau van het Chinese schubdier op te trekken, betekent dat alle acht soorten nu onder eersteklasbescherming vallen in China, wat naar verwachting de focus op monitoring, redding en behoud van de soort in China zal versterken. De upgrade zal naar verwachting ook bijdragen tot strikte handhaving van natuurwetten en sancties om de ongebreidelde illegale handel en stroperij van schubdieren aan te pakken.

De dieren worden zeer gewaardeerd omwille van hun vlees en unieke schubben. Populaties van Aziatische schubdieren zijn naar schatting met 80 procent afgenomen in de afgelopen 10 jaar, met de Chinese, Maleisische en Filipijnse schubdieren onder de ernstig bedreigde schubdieren-soorten op de IUCN Red List.

