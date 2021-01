De warmte en droogte die 2020 met zich meebracht, was geen goed nieuws voor dieren als kikkers, hagedissen en slangen.

Zo maakt warmte een normale winterslaap moeilijker, en zal ook de voortplanting moeizamer verlopen. Dat blijkt uit een persbericht van Natuurpunt.

Hoewel de winter van 2019-2020 volgens het KMI gemiddeld drie graden warmer was dan normaal, leidde dat niet tot ongewoon veel amfibieën of reptielen die vroegtijdig uit hun winterslaap ontwaakten.

De warmte leidde echter wel tot een verstoorde winterslaap. Bepaalde dieren konden niet in volledige winterrust, of ontwaakten af en toe, waardoor ze niet in goede conditie aan het voortplantingsseizoen konden beginnen. Dat zou op korte termijn een grote impact kunnen hebben op soortpopulaties.

Bovendien kunnen bepaalde soorten beter tegen een warm en droog klimaat dan andere. Zo zijn de muurhagedis en de boomkikker in opmars, maar gaat het minder goed met de heikikker. Die leed stevig onder de droge zomers van 2018 en 2019, want vocht is voor het diertje van levensbelang.

Muurhagedis © Getty Images

Ook andere soorten zien af door de droogte. Enerzijds maakt ze de voortplanting moeilijker, want die vindt vaak plaats in nattere omgevingen of voortplantingspoelen. Anderzijds moeten sommige dieren tijdelijk in droogterust gaan, maar daardoor beginnen ze mogelijk aan de winter met een te zwak vetreserve.

'Voor een aantal amfibie- en reptielsoorten is de kaart van de laatste kans getrokken', aldus Natuurpunt. De soorten worden dan in gevangenschap gekweekt om de nakomelingen vervolgens uit te zetten in gebieden waar de soort nog stand houdt, of niet (meer) voorkomt.

