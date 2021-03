Natuurvereniging Limburgs Landschap wil 27 hectare van het natuurgebied de Groene Delle kopen, een domein aan het Albertkanaal in Hasselt.

Dat schrijft Het Belang van Limburg en het nieuws wordt door Limburgs Landschap aan Belga bevestigd. De natuurvereniging zet een crowdfunding op om de nodige 85.000 euro aan eigen inbreng te verzamelen.

De Groene Delle blijft natuurgebied nadat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in september had stopgezet. Er liep een aanvraag om 27 hectare van het natuurgebied - niet hetzelfde gebied als dat van Limburgs Landschap - om te vormen tot industriezone voor watergebonden economische activiteiten. Vlaanderen ontving vorige zomer echter 4.500 bezwaarschriften en petities met meer 40.000 handtekeningen.

Limburgs Landschap wil nu een deel van de Groene Delle op het grondgebied Lummen kopen, namelijk zo goed als alles boven de waterplas 'Het Koet'. Het gaat om een deel dat ingekleurd is als natuurgebied. Volgens Limburgs Landschap is een aankoop door een erkende natuurvereniging de beste manier om de Groene Delle definitief als natuurgebied te beschermen.

'Maar om deze grote aankoop te kunnen doen, is er, behalve de subsidies die wij mogelijk voor de aankoop mogelijk ontvangen, nog 85.000 euro aan eigen inbreng nodig', zegt Dirk Ottenburghs, communicatiemedewerker bij Limburgs Landschap vzw. 'Daarom doen wij een oproep aan het grote publiek om ons te helpen om deze som bij elkaar te krijgen.'

De natuurvereniging wil via crowdfunding 50.000 euro verzamelen. 'Het grootste deel voor de aankoop komt hopelijk van de Vlaamse overheid, dat het dossier natuurlijk nog moet goedkeuren. Als wij 50.000 euro ophalen, kan de verkoop in principe doorgaan', aldus Ottenburghs. 'We hebben nog wel een potje aan de kant staan en kunnen die andere 35.000 euro wel dichtrijden.'

Dat schrijft Het Belang van Limburg en het nieuws wordt door Limburgs Landschap aan Belga bevestigd. De natuurvereniging zet een crowdfunding op om de nodige 85.000 euro aan eigen inbreng te verzamelen.De Groene Delle blijft natuurgebied nadat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in september had stopgezet. Er liep een aanvraag om 27 hectare van het natuurgebied - niet hetzelfde gebied als dat van Limburgs Landschap - om te vormen tot industriezone voor watergebonden economische activiteiten. Vlaanderen ontving vorige zomer echter 4.500 bezwaarschriften en petities met meer 40.000 handtekeningen. Limburgs Landschap wil nu een deel van de Groene Delle op het grondgebied Lummen kopen, namelijk zo goed als alles boven de waterplas 'Het Koet'. Het gaat om een deel dat ingekleurd is als natuurgebied. Volgens Limburgs Landschap is een aankoop door een erkende natuurvereniging de beste manier om de Groene Delle definitief als natuurgebied te beschermen.'Maar om deze grote aankoop te kunnen doen, is er, behalve de subsidies die wij mogelijk voor de aankoop mogelijk ontvangen, nog 85.000 euro aan eigen inbreng nodig', zegt Dirk Ottenburghs, communicatiemedewerker bij Limburgs Landschap vzw. 'Daarom doen wij een oproep aan het grote publiek om ons te helpen om deze som bij elkaar te krijgen.' De natuurvereniging wil via crowdfunding 50.000 euro verzamelen. 'Het grootste deel voor de aankoop komt hopelijk van de Vlaamse overheid, dat het dossier natuurlijk nog moet goedkeuren. Als wij 50.000 euro ophalen, kan de verkoop in principe doorgaan', aldus Ottenburghs. 'We hebben nog wel een potje aan de kant staan en kunnen die andere 35.000 euro wel dichtrijden.'