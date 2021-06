Kenia is begonnen met het tellen van alle wilde dieren die in het land leven. Nooit eerder werd het wild zo grondig in kaart gebracht.

Een team van honderden medewerkers van Kenya Wildlife Service (KWS) registreert tot eind juli alle dieren die in de Kenia voorkomen. De tellers maken gebruik van helikopter, GPS-camera's en cameravallen. Van reuzenslakken tot olifanten, van aardvarkens tot giraffen en van sitatoenga antilopen tot dikdiks: alle ongeveer duizend diersoorten zullen geteld worden. De nadruk ligt op zeldzame diersoorten zoals gordeldieren en sabelantilopen waar er vermoedelijk nog maar zo'n honderd van over zijn in Kenia.

Dikdik © Getty Images

Het is voor het eerst dat alle dieren in Kenia zo uitgebreid en gedetailleerd in kaart gebracht worden. Kwetsbare en iconische dieren zoals olifanten en neushoorns worden wel geregeld geteld, maar de overige dieren bleven tot nu toe een beetje onder de radar.

De Kenya Wildlife Service vindt het belangrijk een overicht te krijgen omdat uit tellingen van bijvoorbeeld giraffen blijkt dat het slecht gaat met veel dieren in het land. Uit cijfers van de African Wildlife Foundation blijkt dat het aantal giraffen in Kenia de afgelopen dertig jaar met veertig procent is gedaald. Dat komt onder andere door de uitbreiding van menselijke nederzettingen, stroperij en klimaatopwarming waardoor voedsel schaarser wordt.

Sabelantilope © Getty Images

Dokter Patrick Omondi van KWS vertelt aan CNN dat hij hoopt dat de census meer kennis zal opleveren over hoe grillige weerpatronen de dieren beïnvloeden en hoe landschappen veranderen. De data zullen helpen de dieren en de gevaren die hen bedreigen beter te begrijpen. Hopelijk kunnen daardoor betere maatregelen genomen worden om ze te beschermen.

