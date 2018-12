In beeld: zeldzame witte orang-oetan wordt vrijgelaten in de natuur

De zeven jaar oude witte orang-oetan Alba is uitgezet in het oerwoud van Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo.

De nieuwe thuishaven van albino Alba is het nationaal park Bukit Baka Bukit Raya in Kalimantan. Het extreem zeldzame dier met witte vacht en blauwe ogen werd in april 2017 op Borneo in een afgelegen dorp ontdekt, verwaarloosd en opgesloten in een kleine houten kooi.

Het dier werd overgebracht naar een verblijf voor kwetsbare diersoorten van de BOS-organisatie, waar het met veel zorg en liefde werd omringd. Maar ook daar bleef de orang-oetan achter de tralies zitten.

Intussen is Alba weer kerngezond, afgezien van haar slecht zicht door haar aangeboren genetische afwijking. Slecht zien is een van de kenmerken van albino's in alle diersoorten.

Momenteel wordt de populatie orang oetans-geschat tussen de 70.000 en 100.000. De mensapen met meestal roodbruine vacht worden tegenwoordig beschouwd als bedreigd of zelfs met uitsterven bedreigd.