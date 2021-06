De Australische overheid is overrompeld en boos over de aanbeveling van Unesco om het Great Barrier Reef op de lijst van bedreigd werelderfgoed te plaatsen.

Het Great Barrier Reef is met een lengte van 2.300 kilometer het grootste koraalrif ter wereld en een belangrijke toeristische trekpleister. Maar de kwaliteit van het rif gaat al jaren achteruit door de opwarming van het oceaanwater. Het rif staat sinds 1981 op de lijst van werelderfgoederen en sinds 1998 hebben er vijf massale bleekprocessen plaatsgevonden. Volgens Unesco is het dan ook hoog tijd dat de Australische overheid 'versnelde maatregelen op alle niveaus' gaat nemen. Dat schrijft de Guardian. De langetermijnvooruitzichten van het koraalrif zijn achteruitgegaan van 'slecht naar zeer slecht' en het verval gaat sneller en grootschaliger dan eerder werd gedacht.

Lees ook: Helft Great Barrier Reef afgelopen 25 jaar gestorven

. © Getty Images

Als de aanbeveling volgende maand op een bijeenkomst van de werelderfgoedcommissie in China wordt aangenomen, zal het de eerste keer zijn dat een natuurlijke plaats op de lijst met bedreigd werelderfgoed komt in verband met klimaatopwarming.

De Australische overheid is met stomheid geslagen, zegt de minister van milieu Sussan Ley, en zal zich met klem tegen de aanbeveling keren. Ze waarschuwt dat de internationale reputatie van het rif een deuk zal krijgen. Volgens de minister is er sprake van politieke motieven want ambtenaren van de VN hadden een week geleden nog gezegd dat ze geen aanbeveling zouden doen vóór de vergadering die in juli zal plaatsvinden. China is momenteel voorzitter van Unesco en de beslissing zou, volgens de minister, te maken hebben met de politieke spanningen tussen de twee landen.

. © Getty Images

Koraalwetenschapper Terry Hughes snapt de reactie van de overheid niet, zegt hij in de Canberra Times. Het ene na het andere rapport van Unesco en andere organisaties waarschuwt al jaren voor de slechte staat van het Great Barrier Reef. Het zogenaamde 'gas-fired' herstelpan van de regering is een volledige mislukking en er is geen tijd meer om te verliezen, zegt Hughes.

Het Great Barrier Reef is met een lengte van 2.300 kilometer het grootste koraalrif ter wereld en een belangrijke toeristische trekpleister. Maar de kwaliteit van het rif gaat al jaren achteruit door de opwarming van het oceaanwater. Het rif staat sinds 1981 op de lijst van werelderfgoederen en sinds 1998 hebben er vijf massale bleekprocessen plaatsgevonden. Volgens Unesco is het dan ook hoog tijd dat de Australische overheid 'versnelde maatregelen op alle niveaus' gaat nemen. Dat schrijft de Guardian. De langetermijnvooruitzichten van het koraalrif zijn achteruitgegaan van 'slecht naar zeer slecht' en het verval gaat sneller en grootschaliger dan eerder werd gedacht. Als de aanbeveling volgende maand op een bijeenkomst van de werelderfgoedcommissie in China wordt aangenomen, zal het de eerste keer zijn dat een natuurlijke plaats op de lijst met bedreigd werelderfgoed komt in verband met klimaatopwarming.De Australische overheid is met stomheid geslagen, zegt de minister van milieu Sussan Ley, en zal zich met klem tegen de aanbeveling keren. Ze waarschuwt dat de internationale reputatie van het rif een deuk zal krijgen. Volgens de minister is er sprake van politieke motieven want ambtenaren van de VN hadden een week geleden nog gezegd dat ze geen aanbeveling zouden doen vóór de vergadering die in juli zal plaatsvinden. China is momenteel voorzitter van Unesco en de beslissing zou, volgens de minister, te maken hebben met de politieke spanningen tussen de twee landen. Koraalwetenschapper Terry Hughes snapt de reactie van de overheid niet, zegt hij in de Canberra Times. Het ene na het andere rapport van Unesco en andere organisaties waarschuwt al jaren voor de slechte staat van het Great Barrier Reef. Het zogenaamde 'gas-fired' herstelpan van de regering is een volledige mislukking en er is geen tijd meer om te verliezen, zegt Hughes.