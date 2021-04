Het Uru Uru meer in Bolivia ligt op een hoogte van 3686 meter en was een zeer vogelrijk gebied. Door vervuiling en klimaatopwarming is het veranderd in een vieze met plastic gevulde blubber.

Het Uru Uru meer gelegen in de Altiplano in Bolivia was niet lang geleden nog een toeristische attractie. In het op een hoogte van ruim 3.600 meter gelegen meer leefden bijna tachtig soorten vogels, waaronder meer dan honderdduizend flamingo's, en grote groepen vissen. Sinds een langdurige droogte in 2016 staat het waterniveau nog maar op 25 procent, zijn de vogels en andere dieren grotendeels verdwenen en is het veranderd in een grote vuilnisbelt. Zover het oog kan kijken, zie je plastic flessen, oud speelgoed, schoenen, banden, luiers en andere troep. Daar komt bij dat het kleine beetje water dan nog rest is vervuild met zware metalen zoals cadmium, zink en arsenicum dat afkomstig is van de mijnindustrie in de nabijgelegen stad Oruro.

Uru Uru © Getty Images

Niet alleen het Uru Uru meer dreigt ten onder te gaan. Hetzelfde geldt voor het grootste meer in Bolivia: het Titicacameer. De meren en moerassen in de Boliviaanse hooglanden worden internationaal beschermd onder de Ramsar Conventie die in 1971 in Iran werd gesloten en onder andere is bedoeld om watervogels te beschermen. Toch wordt het Titicacameer bedreigd door vervuiling en groeiende steden in de buurt van het meer. Het op één na grootste meer, Lago Poopó, is ondertussen vrijwel volledig verdwenen.

Het Uru Uru meer is met een oppervlakte van 260 vierkante kilometer weliswaar een heel stuk kleiner dan het 8.340 vierkante kilometer grote Titicacameer, maar in ecologisch opzicht is het zeer waardevol. Vrijwilligers zijn dan ook begonnen aan een grote opruimactie en ze blijven hoop houden. 'Ik denk dat wanneer we allemaal een beetje doen, door ons afval op te ruimen en hier te komen helpen, dat we deze plaats over een tijd weer mooi kunnen maken', vertelt één van hen aan Reuters.

. © Reuters

. © Reuters

Uru Uru © Getty Images

Uru Uru © Getty Images

Uru Uru © Getty Images

Uru Uru © Getty Images

Uru Uru © Getty Images

Uru Uru © Getty Images

Uru Uru © Getty Images

Poopó meer © Getty Images

Poopó meer © Getty Images

Het Uru Uru meer gelegen in de Altiplano in Bolivia was niet lang geleden nog een toeristische attractie. In het op een hoogte van ruim 3.600 meter gelegen meer leefden bijna tachtig soorten vogels, waaronder meer dan honderdduizend flamingo's, en grote groepen vissen. Sinds een langdurige droogte in 2016 staat het waterniveau nog maar op 25 procent, zijn de vogels en andere dieren grotendeels verdwenen en is het veranderd in een grote vuilnisbelt. Zover het oog kan kijken, zie je plastic flessen, oud speelgoed, schoenen, banden, luiers en andere troep. Daar komt bij dat het kleine beetje water dan nog rest is vervuild met zware metalen zoals cadmium, zink en arsenicum dat afkomstig is van de mijnindustrie in de nabijgelegen stad Oruro.Niet alleen het Uru Uru meer dreigt ten onder te gaan. Hetzelfde geldt voor het grootste meer in Bolivia: het Titicacameer. De meren en moerassen in de Boliviaanse hooglanden worden internationaal beschermd onder de Ramsar Conventie die in 1971 in Iran werd gesloten en onder andere is bedoeld om watervogels te beschermen. Toch wordt het Titicacameer bedreigd door vervuiling en groeiende steden in de buurt van het meer. Het op één na grootste meer, Lago Poopó, is ondertussen vrijwel volledig verdwenen.Het Uru Uru meer is met een oppervlakte van 260 vierkante kilometer weliswaar een heel stuk kleiner dan het 8.340 vierkante kilometer grote Titicacameer, maar in ecologisch opzicht is het zeer waardevol. Vrijwilligers zijn dan ook begonnen aan een grote opruimactie en ze blijven hoop houden. 'Ik denk dat wanneer we allemaal een beetje doen, door ons afval op te ruimen en hier te komen helpen, dat we deze plaats over een tijd weer mooi kunnen maken', vertelt één van hen aan Reuters.