Australië lanceert groot project om bedreigde inheemse diersoorten te herintroduceren

De Yorke Peninsula in het zuiden van Australië wordt teruggebracht naar vroegere tijden toen er nog sprake was van een grote biodiversiteit. 27 van de 29 zoogdiersoorten die vroeger op het schiereiland leefden, komen er tegenwoordig niet meer voor. De belangrijkste oorzaken van die massale verdwijning zijn de intensieve landbouw, mijnbouw en invasieve roofdieren, in het bijzonder katten en vossen.

Enkele van de 29 diersoorten die er vroeger leefden, zijn ondertussen uitgestorven, maar 20 soorten zullen geherintroduceerd worden. Allereerst wordt er een 17 kilometer lang hek geplaatst om het 120.000 hectare grote natuurgebied te beschermen tegen vossen en katten. Daarna worden de dieren om de beurt naar het schiereiland gebracht. Een nauwkeurige planning is nodig omdat sommige soorten afhankelijk zijn van de aanwezigheid van andere dieren.

Als eerste zijn de borstelstaartkangoeroeratten (woylie) aan de beurt. Deze kleine buideldieren worden wel 'ecosysteem ingenieur' genoemd omdat ze tonnen grond per jaar verplaatsen tijdens hun zoektocht naar voedsel. Daardoor zijn ze heel belangrijk voor het verspreiden van plantenzaadjes.

De komende twintig jaar volgen dan andere inheemse dieren zoals kleine penseelstaartbuidelmuizen, buideldassen, kerkuilen, langoorbuideldassen, buidelmarters en buidelmiereneters (numbat).

De Yorke Peninsula is gekozen voor het project omdat het volledig afgesloten kan worden voor katten en vossen. In de rest van Australië is dat niet mogelijk en is de uitdaging om de oorspronkelijke dieren terug te brengen veel groter.

Dan Grover van het Wereldnatuurfonds Australië vertelt daarover aan ABC Australia: 'We kunnen niet doorgaan op de manier zoals we dat tot nu toe deden want het werkt niet. We moeten risico's nemen. We hopen dat het schiereiland als model kan fungeren voor andere delen van het land waar dieren massaal uitgestorven zijn.'

Een mogelijke oplossing voor het bestrijden van vossen en katten is het terugbrengen van de Tasmaanse Duivel naar het Australische vasteland. De Tasmaanse Duivel verdween daar 3.200 jaar geleden tegelijk met de Tasmaanse Tijger. Yellowstone National Park in de VS dient daarbij als voorbeeld. De herintroductie van een kleine groep wolven naar Yellowstone zorgde ervoor dat het aantal uit de hand gelopen herten teruggebracht werd. Het gevolg: meer bossen, meer roofvogels, meer bevers en zelfs een verandering van de loop van de rivieren.