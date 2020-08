De hittegolf dreef zondag opnieuw veel mensen naar de kust, maar volgens de druktebarometer was het op de meeste plaatsen rustiger dan zaterdag.

Zo kleurde Blankenberge bijna voortdurend donker- en lichtgroen, de codes voor 'rustig' en 'gezellig' op de online druktebarometer van Westtoer. In Knokke-Heist echter kleurden enkele zones al rond de middag oranje, wat staat voor 'zeer druk'. Ook in De Haan was het zondagnamiddag zeer druk, waarop de burgemeester rond 14 uur besliste om geen dagjestoeristen meer toe te laten.

Een gelijkaardige maatregel als in Blankenberge, waar het effect zichtbaar was op de druktebarometer: zelfs de traditioneel drukste zones bleven er meestal groen. De meeste andere badplaatsen kleurden geel, zoals het centrum van Middelkerke, Nieuwpoort-Bad en Wenduine. Ook op de drukste stranden in Oostende kregen kort code oranje.

Het weren van dagtoeristen werd door de burgemeester van Blankenberge omschreven als een 'time-out', na de massale vechtpartij van zaterdag op het strand. Vanaf maandag is iedereen weer welkom, net zoals in De Haan. In Knokke-Heist besliste het gemeentebestuur zaterdagavond om tot nader order enkel inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en werkverkeer binnen te laten. Mogelijk blijft die maatregel nog de hele week van kracht.

Zo kleurde Blankenberge bijna voortdurend donker- en lichtgroen, de codes voor 'rustig' en 'gezellig' op de online druktebarometer van Westtoer. In Knokke-Heist echter kleurden enkele zones al rond de middag oranje, wat staat voor 'zeer druk'. Ook in De Haan was het zondagnamiddag zeer druk, waarop de burgemeester rond 14 uur besliste om geen dagjestoeristen meer toe te laten.Een gelijkaardige maatregel als in Blankenberge, waar het effect zichtbaar was op de druktebarometer: zelfs de traditioneel drukste zones bleven er meestal groen. De meeste andere badplaatsen kleurden geel, zoals het centrum van Middelkerke, Nieuwpoort-Bad en Wenduine. Ook op de drukste stranden in Oostende kregen kort code oranje.Het weren van dagtoeristen werd door de burgemeester van Blankenberge omschreven als een 'time-out', na de massale vechtpartij van zaterdag op het strand. Vanaf maandag is iedereen weer welkom, net zoals in De Haan. In Knokke-Heist besliste het gemeentebestuur zaterdagavond om tot nader order enkel inwoners, tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en werkverkeer binnen te laten. Mogelijk blijft die maatregel nog de hele week van kracht.