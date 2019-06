De warme en droge zomer van 2018 jaagt de verkoop van privézwembaden de hoogte in. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn de orderboekjes met 14 procent gestegen, zo meldt de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers van de Confederatie Bouw.

Meer en meer Belgen laten een zwembad bouwen in de tuin of kiezen voor een binnenzwembad. 'De weersomstandigheden van vorig jaar hebben echt een elan gegeven aan de sector', merkt de organisatie op. Maar ook de jaren voordien was er al groei. 'Wanneer het zeer warm is, gaan de mensen het zwembad in en komen ze in de verleiding om er een te bestellen. En de zomers worden steeds warmer in België', zegt Patrice Dresse van de Aannemers van Zwembadbouwers.

De bouw van een zwembad kost gemiddeld 54.000 euro, of 35.000 euro voor een meer bescheiden model. De kosten van onderhoud en energie komen op 5 euro per dag. De sector verwacht tegen eind dit jaar 2.750 zwembaden gebouwd te hebben, tegenover 2.400 in 2018.