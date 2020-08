De Knokse kunstscene legt opnieuw een fraaie zomeragenda voor.

Nieuwkomer

De Brusselse galerist Rodolphe Janssen wil zich in de huidige context concentreren op België. Na een tijdelijke zomerstek in Duinbergen in 2019 volgde eind mei dus een nieuwe ruimte in Het Zoute, met deze zomer een hoofdrol voor de Belgische iconen Hergé en Wim Delvoye (tot 19 augustus). Zeedijk 736. rodolphejanssen.com Ook de Belgische kunstwereld kan dezer dagen een hart onder de riem gebruiken, meent Maurice Verbaet Gallery. Het vorig jaar geopende verlengstuk van de gelijknamige collectie focust in Exploring Belgian Matters op vernieuwers als Jan Fabre, Francis Olin en Evelyne Axell (tot 2 september). Zeedijk 738. mauriceverbaetknokke.com Nauwelijks honderdvijftig meter ligt er tussen de tien galeries op de Zeedijk die al voor de vierde keer het evenement Trottoir organiseren. De gelegenheid bij uitstek om in een gemoedelijke sfeer onder meer de conceptuele kunst van John Franzen te ontdekken in de galerie van Albert Baronian en Yoko Uhoda, of de erfenis van James Ensor bij Samuel Vanhoegaerden (1 augustus). Zeedijk 720 tot 746. Willy Verginer behoort tot de belangrijkste levende beeldhouwers van Italië. Net als zijn tweelingzonen Matthias en Christian bevraagt hij de relatie tussen de mens en de natuur, en toont hij zijn meest recente werk deze zomer bij Van Campen & Rochtus (van 6 augustus tot 13 september). Zeedijk 697a. galerievcr.be Meer dan vijftig lokale galeries zetten hun deuren open tijdens ART Knokke-Heist, dat onder meer Belgisch kunstenaar William Roobrouck, Brits beeldhouwer Simon Gudgeon en Italiaans ontwerper Ettore Sottsass in de verf zet. Een aparte brochure die je erdoor gidst is gratis verkrijgbaar in de kantoren van de toeristische dienst (8 en 9 augustus). myknokke-heist.be Diversiteit is de troefkaart van Art Nocturne Knocke. De 45ste editie van de kunstbeurs in Cultuurcentrum Scharpoord brengt meer dan vijftig binnen- en buitenlandse standhouders samen rond hedendaagse en moderne kunst uit alle mogelijke disciplines en stijlen, maar ook design in de breedste zin van het woord. Ook de vorig jaar onthulde Discoveries-zone, die individuele kunstenaars in de schijnwerpers zet, is opnieuw van de partij (8 tot 16 augustus). artnocturneknocke.com