Het gemeentebestuur van Knokke heeft een eigen dresscode gelanceerd voor strandgangers. Ludieke pictogrammen op het wegdek moeten vermijden dat mensen in bikini of zwemshort door de winkelstraten flaneren.

Blote bierbuiken en minuscule bikini's zie je in populaire badplaatsen niet alleen op het strand opduiken, maar ook in winkels, of op terrasjes. En dat terwijl je op elke andere plek vreemd zou opkijken als je iemand in bikini of zwembroek ziet winkelen. Die mening waren ze in Knokke ook toegedaan, en dus heeft het gemeentebestuur een - weliswaar onschuldige - actie gelanceerd waarbij toeristen wordt gevraagd zich aan te kleden wanneer ze het strand verlaten.

Op verschillende plaatsen tussen de Zeedijk en het centrum staat nu een pictogram op het wegdek geschilderd met de juiste "dresscode". Een jurkje, T-shirt en hakken wijzen in de richting van de stad. Wie naar het strand wandelt, volgt de tekening van een bikini, zwemshort en teenslippers. 'Het is eerder met een knipoog bedoeld, maar we zijn wel overtuigd dat het voor iedereen aangenamer is als de strandkledij op het strand blijft', zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele aan Het Laatste Nieuws.

© HLN - Mathias Mariën

Wie toch de onweerstaanbare drang voelt om in zwembroek door de Lippenslaan te paraderen, riskeert geen berisping of boete, wat in sommige Zuid-Franse badsteden wel al het geval is. 'We willen niet repressief optreden', bevestigt Wittesaele. 'Het is geen verbod, maar wel een ludieke manier om aan te tonen dat we rekenen op de goede smaak van onze gasten. Eerst wilden we borden laten plaatsen, maar dit vonden we een leukere oplossing.' De wegmarkeringen zijn tijdelijk en de aangebrachte verf trekt na twee zomermaanden vanzelf weg.

De schepen heeft naar eigen zeggen al tientallen positieve reacties gekregen van Knokkenaars. 'Ik hoor van veel mensen dat ze dit een goed idee vinden,' vertelt hij aan Het Nieuwsblad. 'Het is niet zo dat we de voorbije jaren massaal veel klachten kregen. Maar er waren wel geregeld opmerkingen. Less is zeker niet altijd more.'