Vanaf zaterdag 20 juni heeft de Efteling er een gloednieuwe achtbaan bij: de familieachtbaan Max & Moritz staat garant voor een doldwaze rit door het Alpenlandschap.

De nieuwe achtbaan is speciaal bedoeld voor jonge kinderen vanaf een meter groot. De nieuwste Efteling-attractie is gebaseerd op het bekende Duitse beeldverhaal van Wilhelm Busch uit 1865 over de twee kwajongens Max en Moritz.

. © De Efteling

Het is een dubbele achtbaan met twee sporen, waarop twee treinen in tegengestelde richting rijden en elkaar een paar keer tegenkomen. Deze powered coaster is als attractiesoort nieuw voor de Efteling. De treinen worden elektrisch aangedreven, waardoor de snelheid kan variëren en zwaartekracht geen rol speelt. Bezoekers kiezen voor Max (blauw) of Moritz (groen). Elke baan heeft zijn eigen, spannende beleving met scherpe bochten en versnellingen.

Max en Mortiz wonen in de Efteling in een schattig dorpje met hun moeder Frau Schmetterling, die bijzondere koekoeksklokken maakt. Haar zoons drijven de dorpsbewoners tot wanhoop met hun streken. Als Frau Schmetterling Max en Moritz voor straf opsluit in haar koekoeksklokkenwerkplaats proberen ze met zelfgebouwde zeepkisten te ontsnappen. Efteling-bezoekers ontsnappen met hen mee.

. © De Efteling

