International Dark Sky Parks: op deze plaatsen kan je zonder lichtvervuiling van de sterrenhemel genieten

Mesa Verde National Park in de Amerikaanse staat Colorado is uitgeroepen tot het honderdste International Dark Sky Park in de wereld. Dat zijn beschermde natuurgebieden waar weinig tot geen lichtvervuiling plaatsvindt en waar de nachtelijke omgeving om zijn natuurlijke, wetenschappelijke, educatieve en culturele waarde wordt behoed tegen te veel licht. Ook moeten ze 'dark sky'-activiteiten voor bezoekers organiseren.

Waarom is lichtvervuiling - het gebruiken van kunstmatig licht tijdens de nacht - zo slecht? Honderd jaar geleden kon je overal in de wereld 's nachts genieten van een sterrenspektakel aan de hemel. Tegenwoordig kan je, door de lichtvervuiling, nog maar op weinig plaatsen naar de Melkweg turen.

Lichtvervuiling zorgt er niet alleen voor dat de sterren en planeten vrijwel onzichtbaar zijn geworden, het is ook slecht voor de natuur, de dieren, onze gezondheid en het energiegebruik.

Dieren en planten leven al miljarden jaren op het ritme van dag en nacht. Het hele levensritme is op die wisseling gebaseerd. De mens doorbreekt die cyclus in toenemende mate en dat is funest voor heel wat dieren en planten want ze hebben het ritme nodig om zich te voeden, te slapen, zich voor te planten en zich te beschermen tegen roofdieren. Kunstmatig licht tijdens de nacht maakt veel dodelijke slachtoffers.

Zo leggen schildpadden hun eieren op het strand. Wanneer de kleine schildpadjes uit hun eieren kruipen, vinden ze door het licht aan de horizon hun weg naar de zee. Lichtvervuiling zorgt ervoor dat ze de verkeerde kant opwandelen en dus weg van de zee. En dat overleven ze niet. Alleen al in Florida komen om die reden ieder jaar miljoenen schildpadjes om het leven.

Een ander voorbeeld zijn trekvogels die aan de hand van het maanlicht en de sterren navigeren. Door kunstmatig licht dwalen ze van hun route af, vertrekken ze te vroeg of juist te laat en vliegen ze zich te pletter tegen gebouwen.

Het is dan ook hard nodig dat er plaatsen zijn waar het 's nachts wel echt donker is. Daarom beloont de International Dark-Sky Association (IDA) sinds 2001 plaatsen die hun best doen om lichtvervuiling te beperken.

Behalve International Dark Sky Parks zijn er ook International Dark Sky Communities (steden en dorpen die lichtvervuiling proberen te beperken en het publiek voorlichten), International Dark Sky Reserves (vergelijkbaar met een Dark Sky Park, maar met dit verschil dat een kerngebied is met beperkte lichtvervuiling en een groter gebied eromheen dat de duisternis in het centrum helpt beschermen), International Dark Sky Sanctuaries (afgelegen gebieden met een exceptionele kwaliteit van de sterrenhemel) en Urban Night Sky Places (een park of andere plaats binnen de bewoonde wereld waar licht beperkt wordt, maar die vooral erkenning krijgen om hun educatieve inspanningen).

Een overzicht van de honderd International Dark Sky Parks in de wereld:







International Dark Sky Park © Getty Images Albanya in Spanje







International Dark Sky Park © Getty Images Antelope Island State Park in Utah, VS







International Dark Sky Park © Getty Images Anza Borrego Desert State Park in Californië, VS







International Dark Sky Park © Getty Images Arches National Park in Utah, VS







International Dark Sky Park © Getty Images Ballycroy National Park and Wild Nephin Wilderness in Ierland







International Dark Sky Park © Getty Images Big Bend Ranch State Park in Texas







International Dark Sky Park © Getty Images Big Bend National Park in Texas







International Dark Sky Park © Getty Images Big Cypress National Preserve in Florida







International Dark Sky Park © Getty Images Black Canyon of the Gunnison National Park in Colorado







International Dark Sky Park © Getty Images Bodmin Moor Dark Sky Landscape in Engeland







International Dark Sky Park © Getty Images Bryce Canyon National Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Buffalo National River in Arkansas







International Dark Sky Park © Getty Images Bükk National Park in Hongarije







International Dark Sky Park © Getty Images Canyonlands National Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Capitol Reef National Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Capullin Volcano National Monument in New Mexico







International Dark Sky Park © Getty Images Cedar Breaks National Monument in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Chaco Culture National Historical Park in New Mexico







International Dark Sky Park © Getty Images Cherry Springs State Park in Pennsylvania







International Dark Sky Park © Getty Images Clayton Lake State Park in New Mexico







International Dark Sky Park © Getty Images Copper Breaks State Park in Texas







International Dark Sky Park © Getty Images Craters of the Moon National Monument in Idaho







International Dark Sky Park © Getty Images Davagh Forest Park and Beaghmore Stone Circles in Engeland







International Dark Sky Park © Getty Images De Boschplaat op Terschelling in Nederland







International Dark Sky Park © Getty Images Dead Horse Point State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Death Valley National Park in Californië







International Dark Sky Park © Getty Images Dinosaur National Monument in Colorado







International Dark Sky Park © Getty Images Dr. T.K. Lawless County Park in Michigan







International Dark Sky Park © Getty Images East Canyon State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Eifel National Park in Duitsland







International Dark Sky Park © Getty Images El Morro National Monument in New Mexico







International Dark Sky Park © Getty Images Elan Valley Estate in Wales







International Dark Sky Park © Getty Images Enchanted Rock State Natural Area in Texas







International Dark Sky Park © Getty Images Flagstaff Area National Monuments in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Fort Union National Monument in New Mexico







International Dark Sky Park © Getty Images Fremont Indian State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Galloway Forest Park in Schotland







International Dark Sky Park © Getty Images Geauga Observatory Park in Ohio







International Dark Sky Park © Getty Images Goblin Valley State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Goosenecks State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Grand Canyon-Parashant National Monument in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Grand Canyon National Park in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Great Basin National Park in Nevada







International Dark Sky Park © Getty Images Great Sand Dunes National Park and Preserve in Colorado







International Dark Sky Park © Getty Images Headlands Park in Michigan







International Dark Sky Park © Getty Images Hehuan Mountain in Taiwan







International Dark Sky Park © Getty Images Hortobagy National Park in Hongarije







International Dark Sky Park © Getty Images Hovenweep National Monument in Utah en Colorado







International Dark Sky Park © Getty Images Iriomote-Ishigaki National Park in Japan







International Dark Sky Park © Getty Images Jackson Lake State Park in Colorado







International Dark Sky Park © Getty Images James River State Park in Virginia







International Dark Sky Park © Getty Images Jordanelle State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Joshua Tree National Park in Californië







International Dark Sky Park © Getty Images Kartchner Caverns State Park in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Kissimmee Prairie Preserve State Park in Florida







International Dark Sky Park © Getty Images Kodachrome Basin State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Kozushima Lake in Japan







International Dark Sky Park © Getty Images Lauwersmeer National Park in Nederland







International Dark Sky Park © Getty Images Maryland Earth to Sky Park & Bare Dark Sky Observatory in North Carolina







International Dark Sky Park © Getty Images Mesa Verde National Park in Colorado







International Dark Sky Park © Getty Images Middle Fork River Forest Preserve in Illinois







International Dark Sky Park © Getty Images Mon en Nyord in Denemarken







International Dark Sky Park © Getty Images Natural Bridge State Park in Virginia







International Dark Sky Park © Getty Images Natural Bridges National Monument in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Naturpark Attersee-Traunsee in Oostenrijk







International Dark Sky Park © Getty Images Newport State Park in Wisconsin







International Dark Sky Park © Getty Images Northumberland National Park and Kielder Water & Forest Park in Engeland







International Dark Sky Park © Getty Images Obed Wild and Scenic River in Tennessee







International Dark Sky Park © Getty Images Oracle State Park in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Petrified Forest National Park in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Petrova gora-Biljeg in Kroatië







International Dark Sky Park © Getty Images Pickett CCC Memorial State Park & Pogue Creek Canyon State Natural Area in Tennessee







International Dark Sky Park © Getty Images Pipe Springs National Monument in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Pisgah Astronomical Research Institute in North Carolina







International Dark Sky Park © Getty Images Quetico Provincial Park in Canada







International Dark Sky Park © Getty Images Ramon Crater in Israël







International Dark Sky Park © Getty Images Rappahannock County Park in Virginia







International Dark Sky Park © Getty Images Rockport State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Salinas Pueblo Missions National Monument in New Mexico







International Dark Sky Park © Getty Images Sky Meadows State Park in Virginia







International Dark Sky Park © Getty Images Slumgullion Center in Colorado







International Dark Sky Park © Getty Images South Llano River State Park in Texas







International Dark Sky Park © Getty Images Staunton River State Park in Virginia







International Dark Sky Park © Vicki Watkins, Wikicommons Steinaker State Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Stephen C. Foster State Park in Georgia







International Dark Sky Park © Getty Images Tumacácori National Historical Park in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images Tomintoul and Glenlivet in Cairngorms in Schotland







International Dark Sky Park © Getty Images Tonto National Monument in Arizona







International Dark Sky Park © Getty Images UBarU Camp and Retreat Center in Texas







International Dark Sky Park © Getty Images Valles Caldera National Preserve in New Mexico







International Dark Sky Park © Getty Images Voyageurs National Park in Minnesota







International Dark Sky Park © Getty Images Vrani Kamen in Kroatië







International Dark Sky Park © Getty Images Wai-Iti in Nieuw-Zeeland







International Dark Sky Park © Getty Images Warrumbungle National Park in Australië







International Dark Sky Park © Getty Images Waterton-Glacier International Peace Park in Montana (VS) en Alberta (Canada)







International Dark Sky Park © Getty Images Weber County North Fork Park in Utah







International Dark Sky Park © Getty Images Winklmoosalm in Duitsland







International Dark Sky Park © Getty Images Yeongyang Firefly Eco Park in Zuid-Korea