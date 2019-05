Doolhoven zijn niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen een ontspannend tijdverdrijf omdat ze het oplossen van een puzzel combineren met een wandeling in de openlucht.

In onze drukke levens heeft het oplossen van een puzzel of raadsel een meditatieve werking. Dat geldt zeker voor het ronddwalen in een labyrint en het zoeken naar de uitgang. Doolhoven komen in allerlei culturen voor, maar de Britten waren in de achttiende eeuw kampioen in het aanleggen van deze dwaaltuinen. De adel vond het een heelijk tijdverdrijf en probeerde de mooiste labyrinten op hun landgoederen te creëren. Ook nu worden er nog geregeld nieuwe doolhoven gemaakt. QuickQuid maakte een overzicht van de meest bijzondere Britse doolhoven en de weg om eruit te komen.

1. Marlborough Maze bij Blenheim Palace in Oxfordshire

Blenheim Palace © Getty Images

Dit labyrint ziet er niet alleen prachtig uit, maar er zitten ook symbolische verwijzingen in. Het gigantische Blenheim Palace werd tussen 1705 en 1722 gebouwd als beloning voor John Churchill, de eerste graaf van Marlborough, voor zijn militaire successen. Het paleis is genoemd naar de Battle of Blenheim die in 1704 plaatsvond. Winston Churchill werd er in 1874 geboren.

Wanneer je van bovenaf naar het doolhof kijkt, zie je met een beetje zoekwerk een kanon die een kogel afschiet, trompetten, vlaggen en het V- teken dat Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte als overwinningsteken. Het labyrint is gemaakt van 3.000 buxusbomen op een oppervlakte van 8.000 vierkante meter. Aan de zijkanten van het labyrint zijn bruggen aangelegd zodat je er van bovenaf overheen kan kijken.

Marlborough Maze © Quick Quid

Marlborough Maze © Quick Quid

2. Castlewellan Peace Maze bij Castlewellan Castle in County Down, Noord-Ierland

Castlewellan Castle © Getty Images

Dit enorme doolhof met een oppervlakte van 11.000 vierkante meter (3.550 meter bij 3.147 meter) werd niet in de eerste plaats gemaakt ter vermaak, maar om de verzoening en vrede in Noord-Ierland te vieren. Het werd in 2001 op het landgoed van Castlewellan Castle aangelegd door 5.000 kinderen. Ze gebruikten er 6.000 buxusbomen voor. Wanneer je erin slaagt het midden van het labyrint te bereiken, mag je een speciale bel luiden. Castlewellan is een Victoriaans kasteel dat in 1856 werd gebouwd en tegenwoordig dienst doet als Christelijk conferentiecentrum.

Castlewellan Peace Maze © Quick Quid

Castlewellan Peace Maze © Quick Quid

3. Heatherton Hedge Maze in Tenby, Pembrokeshire, Wales

. © Getty Images

Het Heatherton Hedge Maze ligt vlakbij het kuststadje Tenby is een stuk kleiner en vooral leuk voor kinderen omdat volwassenen over de niet al te hoge bomen heen kunnen kijken. Het doolhof is gemaakt van beuken en hekjes en werd in 2015 aangelegd. Het labyrint is een onderdeel van een veel grote ecotoerisme project dat verder onder andere bestaat uit een natuurwandelpad, een golfbaan, vismeertjes, een klimpark, een parcours voor honden en nog veel meer.

Heatherton Hedge Maze © Quick Quid

Heatherton Hedge Maze © Quick Quid

4. Traquair Maze in Innerleithen, Scottish Borders in Schotland

Traquair House © Getty Images

Het Traquair House Maze werd in 1981 aangelegd en heeft een oppervlakte van zo'n 2.000 vierkante meter. Het uit beuken bestaande labyrint ligt bij Traquair House, het oudste bewoonde huis in Schotland. In zijn 900 jaar lange geschiedenis zag het huis onder andere 27 Schotse koningen en koninginnen voorbijkomen. Al sinds 1491 wordt het bewoond door de familie Stuart. Voordat je het grote vierkant in het midden van het doolhof bereikt, moet je eerst vier kleinere vierkantjes passeren.

Traquair House Maze © Quick Quid

Traquair House Maze © Quick Quid

5. Cornish Maize Maze in Saltash, Cornwall

Cornwall © Getty Images

Omdat het Cornish Maize Maze gemaakt is van mais, ziet het er ieder jaar anders uit. In 2018 was het labyrint bij de boerderij Smeaton Farm bijvoorbeeld aangelegd in de vorm van een enorme dinosaurus. Dit jaar is het thema de boekenreeks 'Crops & Robbers' over vogelverschrikkers en kraaien. Om je weg te vinden door het labyrint leg je zo'n 4,5 kilometer af. Ook zijn er twee uitkijktorens. Voor kinderen is er op en rond de boerderij nog veel meer te doen: trampolines, hooibergen om in te spelen, dieren om te voeren en te aaien, zandbakken, reuzenspelletjes en in augustus kan je op enkele avonden met een zaklamp in het donker door het doolhof wandelen.

Cornish Maize Maze © Quick Quid

Cornish Maize Maze © Quick Quid

6. Noach's Ark Maze in Bristol

Noah's Ark Zoo Farm © Elephantlady2017

Dit doolhof maakt samen met nog een paar andere labyrinten deel uit van Noah's Ark Zoo Farm. Zo is er een 3D-doolhof dat doet denken aan een tekening van M.C Esscher. Maar het doolhof dat je hier ziet is het Mega Monster Maze gemaakt van 14.000 beuken. Onderweg kom je zeven dieren tegen die meemochten op de ark. Ook moet je raadsels en puzzels oplossen om je route tot een goed einde te kunnen brengen.

Noach's Ark Maze © Quick Quid

Noach's Ark Maze © Quick Quid

7. York Maze in York, North Yorkshire

York © Getty Images

York Maze in York is het grootste doolhof in Europa: het is maar liefst acht voetbalvelden groot en volledig gemaakt van zo'n miljoen maisplanten. Daardoor krijgt het labyrint ieder jaar een ander uiterlijk. Zo beeldde het in het verleden al eens Harry Potter, Jurassic Park en Doctor Who uit.

York Maze © Quick Quid