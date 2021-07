Het hoogste punt van een toren met een panoramisch uitzicht is ongetwijfeld de beste plek om natuur en omgeving te bewonderen. Deze tien bijzondere uitkijktorens kunnen zowel architectuurliefhebbers als natuurbewonderaars bekoren.

De Trollstigen route in Geirangerfjord, Noorwegen

Noorwegen wordt doorkruist door een aantal schilderachtige wegen, waarlangs opvallende, hedendaagse gebouwen te spotten zijn. Ze dienen als rustplaats of, in dit geval, als uitkijkpunten op de prachtige omringende natuur. Elk jaar worden er nieuwe torens toegevoegd aan de verzameling paviljoens. De Trollstigen of 'Trollenladder' route is beschermd door UNESCO en slingert met haar elf scherpe bochten door het bergachtige landschap van West-Noorwegen. Het bezoekerscentrum, met een stijlvol platform van gegoten beton en cortenstaal ontworpen door Reiulf Ramstad Architects, biedt een majestueus uitzicht op de fjorden.

. © trollstigen.no

Het Elastisch perspectief in Rotterdam, Nederland

Deze ronde cortenstalen trap bevindt zich op een heuvel in Carnisselande, bij de gemeente Barendrecht, niet ver van Rotterdam. Op het hoogste punt hebben bezoekers een prachtig uitzicht over het landschap en de skyline van de nabijgelegen stad. De structuur van het bouwwerk is gebaseerd op het principe van de möbiusband, een ruimtelijke figuur die slechts één vlak en één rand heeft. Door een optische illusie lijk je echter twee zijden en twee randen te zien. De vorm is telkens weer wat anders, afhankelijk van uit welk standpunt je het bekijkt. De naam 'elastisch perspectief' heeft dit werk dus zeker niet gestolen. Het werd door Next Architects ontworpen in het kader van een Lokaal Kunstenplan.

. © NEXT architects

De Treetop Experience in Gisselfeld Klosters Skove Forest, Denemarken

In 2018 opende in het Gisselfeld Klosters Skove bos, een uur ten zuiden van Kopenhagen, Camp Adventure Treetop Experience. Effekt studio wou een nieuw soort attractiepark ontwerpen, dat het publiek opnieuw in contact brengt met het bos, zonder de omgeving te verstoren. Die connectie ervaar je zeker en vast aan de top van het observatorium, 45 meter boven de boomtoppen. De spiraalvormige toren biedt een 360 graden uitzicht, dat je de klim van 650 meter in een klap doet vergeten. De constructie werd duurzaam gebouwd, met onbehandeld metaal en eikenhout.

. © Camp Adventure Denmark

De Lausitzer Seenland toren in Senftenberg, Duitsland

Deze 30 meter hoge, stalen uitkijktoren - ook wel 'de roestige nagel' genoemd - ligt tussen Dresden en Berlijn en kijkt uit op het grootste kunstmatige merengebied van Europa. De indrukwekkende sculpturale vorm is een opvallend baken in het landschap. Het bouwwerk, geïnspireerd door mijnbouwmachines, is een eerbetoon aan het industriële verleden van het gebied. Meer dan honderd jaar mijnbouw vormde dit landgebouwgebied om tot een oord dat met zijn kraters wat weg heeft van een maanlandschap. Toen de mijnactiviteiten stopten, werd het gebied gesaneerd en onder water gezet, waardoor talrijke meren ontstonden.

. © Architektur & Landschaft

De uitkijktoren van het Hoge Bergse Bos in Bergschenhoek, Nederland

Deze 22 meter hoge structuur, ontworpen door het architectenbureau Ateliereen, vormt het middelpunt van de herinrichting van de recreatieheuvel 'Hoge Bergse Bos'. Het ligt ten noorden van Rotterdam in Bergschenhoek en is ontworpen als een driedimensionaal labyrint dat de bezoekers op verschillende hoogten andere uitzichten op het landschap biedt. Er zijn twee toegangswegen naar de top, waarbij de witte toren van staal en hout bestaat uit een reeks trappen die observatieplatforms met elkaar verbinden.

. © Zinkinfo Benelux

Vlooybergtoren in Tielt-Winge, België

Deze zwaartekracht-tartende trap, ontworpen door Close to Bone, is zo'n 11,28 meter hoog en leidt naar een uitkijkplatform. Het bouwwerk, gelegen in Vlaams-Brabant, lijkt te zweven boven het Kabouterbos en is gemaakt van staal met een onderconstructie: een echt huzarenstukje. De keuze voor het materiaal was niet enkel architecturaal ingegeven maar ook een eis van de gemeente. Die wilde na het afbranden van de voorgaande houten toren een vandalismebestendige opvolger. De roodbruine kleur verwijst bovendien naar het ijzererts in het Hageland. Onlangs was de toren weer even een Instagramsensatie toen fotograaf Michiel Pieters een indrukwekkende foto postte van de constructie bij volle maan.

. © Toerisme Vlaams Brabant

De waarnemingscentra voor Corsicaanse herten in Venaco, Castifao en Quenza, Corsica

In het regionale natuurpark van Corsica werd het roze hert in 1985 opnieuw geïntroduceerd. Dankzij drie observatieplatforms kunnen de dieren nu in alle rust geobserveerd worden. De volledig houten, zon doorlatende uitkijkposten zijn daarom bewust eenvoudig gehouden. 'Het project wil door het landschap worden aanvaard, maar er niet uit verdwijnen', vertelt het team van ontwerpbureau Orma Architettura.

. © orma architecturra

An Ceann Mor in Inveruglas, aan de oever van Loch Lomond, Schotland

Na het beklimmen van deze houten en betonnen piramide, ontworpen door BTE Architecture, genieten de bezoekers van een prachtig uitzicht op Loch Lomond National Park en bergtoppen zoals Ben Lomond en de Arrochar Alps. De houten structuur is gebouwd als onderdeel van het Scottish Scenic Routes project, dat schilderachtige routes door de weelderige natuur creëert. In het hart van park, niet ver van deze constructie, kan je vanuit het beschutte uitkijkpunt 'Woven Sound' de Falloch Falls aanschouwen. Een telescoop geeft ook een goed zicht op de omgeving.

. © See Loch Lomond

De Mur observatietoren in Gosdorf, Oostenrijk

Deze hoogtechnologische uitkijktoren staat aan de over van de Mur rivier. Ze werd ontworpen door het architectenbureau Terrain uit München, bekend om het Olympische skischansproject in Garmisch-Partenkirchen. De stalen structuur, omgeven door spiegelende aluminium panelen, is geïnspireerd op het idee van een dubbele helix die door de bomen naar de top klimt. De wandeling doorkruist de verschillende niveaus van dit uiterwaardenbos en laat de bezoekers kennismaken met het ecosysteem. Op een hoogte van 27 meter biedt het opzettelijk smalle observatieplatform een prachtig uitzicht op de omgeving.

. © Terrain Architects

Hemelwandeling in Dolní Morava, Tsjechië

De Sky Walk is een houten constructie tussen de bergen Orlické en Jeseníky, 55 meter boven het bladerdak. De top van de berg, die zo'n 1.116 meter boven de zeespiegel uitsteekt, biedt een prachtig uitzicht op het massief van Králický Sn?,ník en de rivier de Morava. De beklimming gebeurt niet via trappen, maar via een ronde voetgangersbrug met een flauwe helling, waardoor je er ook geraakt met een kinderwagen. Na de klim kan je weer naar beneden via de brug, of... via een glijbaan!

. © Instagram @swieradowka

