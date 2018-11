Kolenwasserij op be-Mine wordt hotel

De werken aan het hotel starten begin volgend jaar. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door be-Mine aan Belga bevestigd.

Het hotel zal bestaan uit 4 verdiepingen van 15 kamers. Naast de winkelboulevard, het zwembad en de appartementen moet het hotel op be-Mine vooral fietsers van het Kolenspoor aantrekken.

'be-Mine is een zeer gediversifieerde site die volop in ontwikkeling is. Uit de strategieoefening van deze zomer bleek echter dat er geen verblijfsmogelijkheid is bij be-Mine', legt be-Mine-directeur Jeroen Huysmans uit.

Belevingshotel

Van de 3 productielijnen blijft er 1 behouden, waardoor de gasten er naast een werkende productielijn kunnen slapen. 'Er is de opportuniteit gekomen om bij kolenwasserij 4 een belevingshotel te krijgen. Het hotel laat de mensen toe te overnachten in een kolenwasserij', zegt Huysmans.

In totaal werd er op de voormalige mijnsite in Beringen al 90 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 30 miljoen naar erfgoed is gegaan. Hoeveel de investering van het hotel bedraagt, is nog niet bekend.