Parijs betaalt Groot-Brittannië met gelijke munt door een wederzijdse quarantaineplicht. Slecht nieuws voor de Britten waarvoor Frankrijk een geliefd vakantieoord is en die nu met duizenden tegelijk naar huis willen.

Momenteel verblijven er honderdduizenden Britten in Frankrijk. Vanaf morgen moeten die bij aankomst in Groot-Brittannië veertien dagen in zelfisolatie. Hetzelfde geldt voor wie terugkeert uit Nederland en Malta. Frankrijk wil nu een gelijkaardige maatregel invoeren voor wie uit Groot-Brittannië komt. Dat twitterde staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune vandaag. Frankrijk betreurt de Londense maatregel en hoopt dat de situatie snel keert.

Frankrijk legt in principe geen quarantaine op tijdens de coronacrisis. Zet een land toch die stap, dan reageert Parijs overeenstemmend. Wanneer de maatregel tegen Groot-Brittannië ingang vindt, is onduidelijk.

Brits minister van Verkeer Grant Shapps verklaarde dat hij, door het stijgend aantal coronabesmettingen in de betreffende landen, geen andere keuze had. Hij zei te sympathiseren met reizigers, maar dat ze niet verrast hoorden te zijn: 'Het is een veranderlijke situatie. Ik denk dat er niemand iets anders wil dan dat we de volksgezondheid en openbare veiligheid beschermen'.

Naar schatting zijn er momenteel honderdduizenden Britten op vakantie in Frankrijk. Wellicht komt er nu een massale exodus op gang van reizigers die wanhopig thuis willen geraken. Shapps gaf ze de raad hun reisorganisaties op voorhand te contacteren en 'niet gewoon op te dagen'.

