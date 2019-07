Wie een tripje naar Duitsland wil plannen zal niet snel aan Essen denken. Maar de stad in het midden van het Ruhrgebied is een tussenstop meer dan waard. Vooral sinds Essen de culturele hoofdstad van Europa werd in 2010, blinkt de metropool uit in architectuur, cultuur en natuur.

Zoals in meerdere steden in het Duitse Ruhrgebied is het historisch centrum van Essen van de kaart geveegd door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. De stad werd geviseerd omwille van de grote industriecomplexen die bijdroegen aan de rijkdom van Duitsland. Na de oorlog groeide Essen in een sneltempo weer uit tot een onmisbare industriële metropool.

Zeche Zollverein, een centrum voor musea, festivals en sportieve activiteiten © Getty

De schoonheid van machines, buizen, kokers en meterkasten

Een overblijfsel van die industriële glorie is de Zeche Zollverein, een centrum voor musea, festivals en sportieve activiteiten in het noorden van Essen. Op deze site bevinden zich een oude kolenmijn en cokesfabriek waar tot 1986 nog steenkool werd gedolven. Dankzij de unieke Bauhaus-architectuur heeft dit industriële complex in 2001 een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO veroverd.

De dag van vandaag staat Zollverein met zijn beroemde dubbele schachttoren van 55 meter symbool voor de verandering van het Ruhrgebied van kolenpot tot cultuurbassin. In de jaren negentig al werden de gebouwen onder handen genomen door de architecten Rem Koolhaas en Norman Foster die de industriële archeologie in ere wilden bewaren. Het resultaat is een Centre Pompidou-achtig complex waar oude machines, buizen, kokers, tandraden en meterkasten een hippe allure hebben gekregen.

Zollverein, een Centre Pompidou-achtig complex © Getty

Zwemmen tussen het roet

Geheel passend in het industriële kader van Zollverein is het Red dot design museum, waar je een reis door de wereld van de productontwikkeling maakt langs zo'n 2.000 gebruiksvoorwerpen bedoeld om bekeken, aangeraakt en beleefd te worden. In die collectie vind je zowel design-iconen als vers ontworpen objecten die met de gerenommeerde Red Dot Design Award zijn onderscheiden.

Wie liever buiten blijft, kan in de zomer een frisse duik nemen in het Werksschwimbad te midden van de industriegebouwen. 's Avonds kunnen filmfanaten bij het zwembad dan weer een openluchtscreening bijwonen. Combineer dat met het Casino Zollverein om in industriële ambiance de regionale keuken te ontdekken, en je dagplanning is rijkelijk gevuld.

Het Aalto-Theater in Essen © Getty

Culturele keuzestress

In 2010 werd Essen samen met Istanbul en Pécs uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. Daar zit het Aalto-Theater in de Ruhr-metropool voor veel tussen. In het fraai ontworpen operagebouw huizen maar liefst vijf kunstinstellingen: het Aalto-muziektheater en het Aalto ballet Essen, de Philharmoniker Essen, het toneelspel Essen en de Philharmonie Essen. Wie eens een blik achter de schermen wil werpen, kan zich aanmelden voor een rondleiding langs de architecturale bijzonderheden en de theaterwerkplaatsen.

In het hart van Essen-city straalt een ander majestueus gebouw zijn glorie af op de stad. De Lichtburg is met zijn meer dan duizend zitplaatsen het grootste filmpaleis van Duitsland, met alle glamour van de roaring twenties nog intact. In de jaren 50 en 60 bezochten sterren als Romy Schneider, Buster Keaton en Louis Armstrong het filmtheater, en de dag van vandaag staan nog steeds filmpremières, concerten, theatershows en cabaretvoorstellingen op het programma. Kiezen zal niet gemakkelijk zijn.

In 2017 werd Essen uitgeroepen tot de Groene Hoofdstad van Europa © Getty

Groene hart van het Rurhgebied

In 2017 mocht Essen nog een prijs toevoegen aan haar palmares, want toen werd de stad uitgeroepen tot de Groene Hoofdstad van Europa. Dankzij verschillende vergroeningsprogramma's zijn tal van braakliggende terreinen getransformeerd tot moderne groenzones met inheemse houtsoorten en woekerende gewassen. Ideaal dus om te bekomen van de prikkels in de stad. Een combinatie van beide is perfect mogelijk want via het groot fietswegennet circuleer je naar eigen wellust tussen het staal, het gesteente en het groen dat Essen rijk is.