Als het voorbije jaar ons iets geleerd heeft, dan wel dat de natuur verkwikt. Overnachten in de bossen, velden of weiden was nog nooit zo populair. Van een tipitent in de Franse heuvels tot een tuinhuis met open dak in de Nederlandse velden: 7 nieuwe adressen op maximaal 500 kilometer van Brussel.

1. Cabiner in Nederland - 284 km van Brussel

Het concept achter Cabiner is even eenvoudig als geniaal: in plaats van tot aan je vakantiehuisje te rijden, wandel je ernaartoe, door bossen, langs moerassen en heidevelden. Je verblijft in een knusse hut met slaapplaats voor vier en zo weinig mogelijk impact op het milieu. Oprichters Sander en Vincent kwamen op het idee toen ze tijdens een trektocht in Noorwegen in een hutje sliepen. Het gevoel van vrijheid, verbondenheid en avontuur wilden ze overbrengen naar Nederland. Cabiner groeide uit tot een netwerk van routes en off-grid hutten. Begin dit jaar kwamen er twee cabines bij in De Sallandse Heuvelrug.

In Viroinval, net waar de Ardennen beginnen, vonden Pieter en Anneleen na de eerste lockdown van 2020 iets wat ze al langer zochten: een huisje omringd door de bossen, een plek voor lange brunches en late diners, met tijd om marshmallows te roosteren in het kampvuur en te verdwalen in de omgeving. Het huisje werd dit jaar gerenoveerd en beschikt naast een keuken, woonkamer en badkamer over een tweepersoonsbed en een stapelbed voor kinderen. Gelegen in een kleinschalig vakantiepark in Oignies-en-Thièrache, omringd door het bos en vlak bij de Franse grens, is dit de ideale uitvalsbasis voor gezinnen op zoek naar een vakantiegevoel in eigen land.foret45. be In de stille Kempen, verscholen in een bramenbos, vonden Piet en Nathalie enkele jaren geleden een vervallen en overwoekerde chalet, maar mét potentieel: gelegen aan de rand van het eikenbos in Eindhout, met uitzicht op een zonnige weide. De voorbije jaren renoveerden ze zowat alles, van het dak tot de gevel. Het interieur werd gezellig aangekleed met recuperatiematerialen en vintage vondsten. En sinds de Batterij, zo heet de chalet, vorig jaar werd aangesloten op de waterleiding, wordt hij ook verhuurd. Er is een sauna en hottub, keuken, zithoek en slaapplaats voor vijf mensen. 'Wat ons vakantiehuisje uniek maakt, is dat we buiten een overdekte lange tafel hebben', zegt Piet. 'Geregeld boeken gasten eerst een romantisch avondje als koppel en organiseren ze de volgende dag een etentje voor vrienden die, als ze willen, kunnen overnachten in een retro caravan op de wei.' deklopperij.be/debatterij Op een groot natuurdomein in Hamme-Moerzeke, in Oost-Vlaanderen vlak bij de Schelde, worden meer dan tweehonderd visvijvers beheerd door privé-eigenaars. Naast zowat elke vijver ligt een caravan, stenen huisje of chalet. Ook Liesbet Lecompte heeft op het domein twee huisjes. 'In het ene verblijf ik zelf, het andere verhuur ik aan gasten die ik een echte hotelervaring wil bieden', zegt ze. Als gastvrouw weet Liesbet perfect waar het gezellig dineren is in de buurt, of waar je urenlang kunt fietsen en wandelen zonder een auto tegen te komen. Wie liever in het recreatiedomein blijft, kan er bootje varen, kikkers of reigers spotten, een boek lezen in het knusse interieur of zwemmen, als je tenminste van vijverwater houdt. Er is ook een privésauna en buitendouche. Het huisje heeft geen keuken, wel een kleine koelkast, de mogelijkheid om te barbecueën en ontbijt gebeurt op aanvraag. Tijdens de vakanties verhuurt Liesbet ook haar eigen stek, met ruime keuken en slaapplaats voor twee, waardoor je beide huisjes samen kunt boeken. Ideaal voor gezinnen van vier, of bevriende koppels die verlangen naar wat rust aan een idyllische vijver. instagram.com/huisje.aan.de.vijver Net over de Franse grens, op de weide van de burgemeester van Vireux-Molhain, opende landgenoot Ben Brumagne in mei twee trekkershutten. Ben is oprichter van Forest to Plate, een organisatie waarmee hij outdoorwandelingen, weekends en workshops organiseert. 'De bedoeling is dat je je wagen achterlaat in België en nog vijf, tien of twintig kilometer wandelt tot aan je tipitent', zegt Ben. 'Al kun je je wagen ook parkeren naast de tent en van daaruit de omgeving, met veel natuurparken, verkennen.' Er is een tipitent voor twee en eentje voor vier personen, telkens met een kachel en platform waarop je kunt slapen. Elke tent is voorzien van kookmateriaal, hout, drinkbaar water en een composttoilet. Eten en kampeermateriaal is zelf te voorzien, maar wildplukken is ook een optie.foresttoplate.com/trekkershut Nederlander Caspar Schols wilde zijn moeder helpen om dichter bij de natuur te leven. Hij bouwde een cabine met het ultieme gevoel van openheid: naargelang het weer of de sfeer kunnen schillen van het huis openschuiven. Wanneer de cabine gesloten is, lijkt het een strakke houten hut, maar als de buitenste schil openglijdt, verschijnt een glazen gedeelte met houten ribben. Wie graag onder de blote sterrenhemel slaapt, kan ook de glazen schil openen. Het huis werd bekroond met verschillende awards en Caspar besefte dat er meer in zat dan een tuinhuis voor zijn moeder. Op het Nederlandse domein Holenberg worden daarom sinds kort vijf van deze cabines verhuurd. Ze hebben twee tweepersoonsbedden, een bad, een keuken en kachel. De cabines liggen aan de rand van de Maashorst, het grootste natuurgebied van Noord-Brabant.cabin-anna.com In het noordoosten van Frankrijk, in het glooiende landschap van Breitenbach, openden vorig jaar veertien hutten in Scandinavische stijl, onderdeel van landschapshotel 48° Nord. Dit architecturaal kunstwerk werd ontworpen door de Noorse architect Reiulf Ramstad. De hutten, voor twee tot vier personen, variëren in grootte van twintig tot zestig vierkante meter en liggen in een beschermd Natura 2000-gebied. De bouw ervan kon dan ook niet anders dan milieuvriendelijk zijn en vanop je terras of vanuit je bed kijk je uit op het heuvellandschap en de vallei. Dit is een adres voor eco-estheten. Aangezien de huisjes geen keuken hebben, zetelt in het hoofdgebouw van het hotel een restaurant, met organische moestuin, een spa en wellness. hotel48nord.com