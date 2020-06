In 1947 verdween het 13e-eeuwse Toscaanse dorpje Fabbriche di Careggine onder water toen door de aanleg van een dam het kunstmatige Vagli meer werd gecreëerd. In 2021 zal het meer tijdelijk drooggelegd worden.

Toen in 1947 werd besloten tot de aanleg van een dam in de Edron rivier in de Toscaanse provincie Luca liep het dorpje Fabbriche di Careggine langzaam onder water. Het dorpje werd in dertiende eeuw gesticht door een groep ijzersmeden uit Brescia. Het groeide uit tot een belangrijke ijzerertsleverancier.

In 1947 woonden er nog 146 mensen verspreid over 31 huizen. Verder was er een Romaanse kerk, een klokkentoren, kerkhof en een boogbrug. In dat moment is het dorpje sindsdien blijven steken. Wanneer het water laag staat, piept nu nog alleen een deel van de kerk en klokkentoren boven het Vagli meer uit.

. © Getty Images

Sinds 1947 is het meer vier keer drooggelegd om onderhoudswerkzaamheden te verrichten. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1994. Er kwamen toen honderden mensen kijken hoe het verdronken dorpje langzaam weer te voorschijn kwam uit het water. In 2021 zal het meer opnieuw drooggelegd worden en krijg je de kans om rond te lopen in het spookdorpje waar de tijd is stil blijven staan.

Eerst deden geruchten de ronde op Facebook, maar het bericht werd ondertussen bevestigd door het bedrijf dat de dam in eigendom heeft, schrijft Lonely Planet. Een precieze datum is er nog niet. Om dat te weten moet je de komende tijd de website van het nabijgelegen dorpje Vagli di Sotto in de gaten houden.

Fabbriche di Careggine in 1994 © Getty Images

