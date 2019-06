Ja, een epische treinreis-rond-de-wereld bestaat echt. Op minder dan twee maanden tijd kan je naar vijftien landen op vier continenten sporen. Je bucketlist wordt gewoon verpulverd door deze ultieme railercoaster.

'De trein is altijd een beetje reizen'. Deze oude reclameslogan van de NMBS krijgt een nieuwe dimensie met de Around the World by Rail-trip van de onafhankelijke operator Railbookers. Deze waanzinnige treintrip neemt je mee naar vier continenten, met haltes in meer dan twintig steden en vijf nationale parken.

Europa

Het ultieme bucketlist-avontuur duurt 56 dagen en start in Londen, waar je de trein opstapt om half Europa te doorkruisen. Er zijn onder meer stops voorzien in Genève, Wenen, Rome, Praag, Hamburg, Kopenhagen, Helsinki, ... Na het ontdekken van zoveel landen, culturen en monumenten, weet je bucketlist al niet meer waar 'ie het heeft. En dan heb je nog maar een klein stukje van de reis gedaan.

. © Getty

Azië

Na twee weken Europa spoor je verder naar Sint-Petersburg en Moskou, waar al een eerste Russisch cultuurschokje wacht. Van daaruit brengt de trein je naar de andere kant van de wereld. Na een vijfdaagse treinreis kom je toe in Ulaanbaatar in Mongolië, waar je kampeert in een traditionele yurt op de steppe. Vervolgens zet je koers naar de Chinese Muur, het Terracotta-leger in Xi'an en het bruisende stadsleven in Hongkong.

. © Getty

Australië en VS

Yup, da's nog altijd maar het halve werk. Na een vlucht kan je beginnen aan de verkenning van Australië, waarbij je het continent doorkruist van Perth naar Sydney. Om vervolgens de oceaan over te steken naar de Verenigde Staten, waar je het ene nationale park na het andere bezoekt, beroemde filmsterren gaat spotten in Los Angeles en het übercoole Chicago ontdekt. De waanzinnige rollercoaster rond de wereld eindigt in - waar anders - New York, the city that never sleeps. Al zal je na deze twee maanden wel wat slaap kunnen gebruiken.

De exacte reisroute met de trein. © Railbookers

Hoeveel dat grapje moet kosten? Voor het hele pakket tel je minimum 17.000 euro neer, dat is inclusief begeleide stadswandelingen, busticketjes, ferrytochten, autotransfers, museum- en parkpassen, hotelverblijven en 51 maaltijden. Dat zijn 40 ontbijtjes, 7 lunches en 4 diners in alle uithoeken van de wereld.