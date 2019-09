Deze plaatsen moet je zien in Polen

Dit plein is het centrum van Krakau. Het wordt in tweeën gedeeld door de Sukiennice en omringd door paleizen en middeleeuwse woningen. Tegenwoordig zijn in die gebouwen winkels, cafés en restaurants gevestigd. Het is een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Krakau die zich er in de zomer tot diep in de nacht vermaken. Een bijzonder gebouw is de Mariacki kerk.