Deze houten bibliotheek behoedde een Chinees dorpje voor zijn teloorgang

Zoals zoveel dorpjes op het platteland van China dreigde ook Liyuan leeg te lopen en te verdwijnen. Maar de komst van de bibliotheek, gebouwd in 2012, zorgde ervoor dat het dorpje weer volop leeft.

Toen architect Li Xiaodong zijn ontwerp voor de bibliotheek maakte, was zijn bedoeling dat de boeren uit het dorpje via de boeken kennis konden maken met de buitenwereld. Omgekeerd wilde hij mensen uit de stad - Beijing ligt op zo'n twee uur rijden - de kans geven op een rustige plek in de mooie natuur te kunnen lezen.

Zijn bouwwerk moest opgaan in de natuur en er geen contrast mee vormen. En dus gebruikte hij takken van kastanje-, walnoot- en perzikbomen uit de omgeving waar de lokale bewoners ook mee te bouwen. Veel glas zorgt voor natuurlijk licht want in de bibliotheek is geen elektriciteit. De takken temperen het zonlicht waardoor er een perfecte leesomgeving ontstaat. De bibliotheek sluit iedere dag rond 16.30 wanneer het buiten donker wordt. In de zomer zorgt het nabijgelegen meer ervoor dat het binnen niet te warm wordt.

De bibliotheek bestaat uit één grote ruimte waarin boekenplanken tegelijk dienen als muren. Trappen en verhoogde platforms creeën verschillende leeshoekjes. Er is maximaal plaats voor veertig personen tegelijkertijd. In het weekend staan de bezoekers in de rij. Het is niet de bedoeling dat mensen enkel komen om de bibliotheek te bewonderen, maar echt om er te lezen. Daarom is het verboden om foto's te maken.

Liyuan ligt in de prachtige Jiaojiehe vallei op zo'n twee uur tijden van Beijing.

