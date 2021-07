Een zomer lang tippen locals uit de buurlanden hun favoriete plekken om te wandelen, uit te waaien, of lekker te eten, op maximum drie uur rijden van Brussel. Deze week: boerendorpjes en champagne in Noord-Frankrijk.

Champagne in Chateau-Thierry

...

Het Franse stadje Chateau-Thierry, op drie uur en twintig minuten rijden vanuit Brussel, is de ideale locatie voor champagneliefhebbers. De regio les Hauts-de-France, waarin het stadje zich bevindt, produceert tien procent van de champagne in Frankrijk. Béatrice Couvreur (55) woont er al haar hele leven en gidst je met plezier rond.'Een champagnehuis dat ik ten zeerste aanbeveel, is Leguillette Romelot in Charly-Sur-Marne. Dankzij de tips van eigenaar Laurent proef ik champagne nu op een volledig andere manier. In de omgeving liggen twee prachtige tuinen. In Le Jardin de Riomet is het heerlijk rustig - het lijkt alsof de tijd er stilstaat. Louis Riomet was een 19e eeuwse hoogleraar met een passie voor botanie, die zich in de omgeving laat zien: in de tuin kan je maar liefst 240 verschillende plantensoorten bewonderen. In het nabijgelegen dorpje Brasles vind je dan weer Domaine Joël Michel, een schitterende plek om te genieten van de lokale champagne. Ze telen drie verschillende druivensoorten: Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. De eigenaars geven graag een woordje uitleg bij het productieproces en leiden je rond in de kelder, waar de champagne op eikenhouten vaten wordt bewaard. Behalve de wijngaard kan je er ook de Japans-geïnspireerde tuin bezoeken. Leuk weetje: de blauwe bruggetjes zijn gebaseerd op Monets schilderij Le Bassin aux Nymphéas.Wie graag een unieke ervaring meepikt, kan terecht bij Hélène Potin in Coulonges-Cohan- een jonge boekbindster met een passie voor haar beroep. Ze restaureert oude boeken en maakt er opnieuw delicate kunstwerkjes van. Om te eten raad ik Rive Droite aan, een klein restaurant in het midden van Chateau-Thierry. Voor een lekker dessert kan je nadien binnenspringen bij patisserie Le Gourmet: hun chocolade is overheerlijk.'Lekkere restaurants, lokale winkeltjes, tips voor overnachtingen of een uitstapje met de kinderen: Béatrice deelt graag haar adressenboekje. Een overzicht van haar tips in de streek vind je hier.Op twee uur rijden van Brussel vind je Thiérache, een groene regio vlakbij natuurpark l'Avesnois. Laurent (60) is geboren en getogen in de streek. Samen met zijn twee tienerzonen trekt hij er regelmatig op uit.'Ik heb een zwak voor het platteland', zegt hij. 'Thiérache heeft zoveel te bieden: groene wandelingen door de weilanden, heerlijke lokale producten en een overvloed aan koeien en appelbomen. De streek is ideaal voor ouderwetse natuurwandelingen waar ruiken, zien en voelen centraal staat. Een van mijn favoriete wandelingen is l'Axe Vert. Het wandelpad volgt oude spoorlijnen en gaat van de stadjes Hirson naar Guise, waar je trouwens de Familistère vindt, een enorm woonblok uit eind 19e eeuw, typisch voor het utopisch socialisme, ontworpen door Jean-Baptiste André Godin. De wandelroute telt 37 kilometer, maar wij verkiezen het stukje rond Marly-Gomont: je hebt er een panoramisch uitzicht over de Oise-vallei en je kan er picknicken aan het water. Voor wie graag vist, raad ik de Marlemperche-vijver en de Sources-vijver in Malzy aan. Koop een visvergunning en geniet van een dagje rust in het prachtige landschap. Ook Parc de l'Astrée heeft mogelijkheden voor jong en oud. Mijn tienerzonen en ik gaan er graag zwemmen, tennissen of op de apenbrug. Wie wat langer in Thiérache wil verblijven, kan in Malzy overnachten in een unieke houten slaaphut. De chalet heeft de vorm van een driehoek en de slaapkamer bevindt zich helemaal bovenaan. Een gezellig nestje waar je even kan ontspannen.'Meer tips van Laurent vind je hier. Een verblijf van twee nachten in de chalet kost 310 euro (voor vier personen).Het pittoreske Saint-Quentin bevindt zich op twee uur en vijftien minuten rijden vanuit Brussel. Lerares Chloé Ottini (31) noemt zichzelf een lokale experte in romantische uitjes.'Saint-Quentin kan je omschrijven als een groot dorp en ik hou van die lokale sfeer. Eerste halte: l'Annexe, mijn favoriete plekje om samen met mijn vriend te gaan dineren. Hun menu is vrij eenvoudig, maar alles wordt à la minute bereid. Mijn aanrader? Een van hun typische hamburgers met verse aardappelfrietjes en huisbereide mayonaise. In de lente en zomer is het ook heerlijk vertoeven op het terras. Na het eten kan je even uitwaaien met een romantische wandeling rond de Somme. Mijn favoriete route vertrekt in Fonsomme, een dorpje op zo'n 15 kilometer van Saint-Quentin. Ook de street-art en het cultureel erfgoed verdienen je aandacht. Jaarlijks vindt in september het street-art festival Ceci n'est pas un tag plaats. Tien à vijftien artiesten worden uitgenodigd om hun kunst tentoon te stellen. Er zijn workshops, performances en lezingen. Ook na het festival kan je het kleurrijke werk blijven bewonderen op de stadsmuren. Tot slot heeft Saint-Quentin ook op architecturaal vlak wat te bieden. Het Office du Tourisme bundelt bijvoorbeeld enkele interessante art-déco wandelingen waarbij je bijzondere plekken in de stad leert kennen.'Een overzicht van Chloé's tips vind je hier. Ze heeft ook een blog waarop ze lokale aanraders en buitenlandse ervaringen deelt.